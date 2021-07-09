Üye Girişi
Kariyer.net, 'un "Bu İşte Birlikteyiz" platformunun "Kariyer Ortağı" oldu - Son Dakika

Kariyer.net, 'un "Bu İşte Birlikteyiz" platformunun "Kariyer Ortağı" oldu

09.07.2021 11:00
Kariyer.net, 'un

Salgın sürecinde işini kaybedenlere destek olmak üzere Vodafone, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Bu İşte Birlikteyiz" platformuna Kariyer.net de "Kariyer Ortağı" olarak katıldı.

Salgın sürecinde işini kaybedenlere destek olmak üzere Vodafone, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Bu İşte Birlikteyiz" platformuna Kariyer.net de "Kariyer Ortağı" olarak katıldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren şirket, toplumun her kesimini dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla buluşturmaya devam ediyor.

Vodafone'un salgında işini kısa süreli ya da tamamen kaybeden bireylerin dijital dünyanın sunduğu kolaylıklardan faydalanarak yeniden iş gücüne katılmasına katkıda bulunma hedefiyle UNDP Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Bu İşte Birlikteyiz" platformuna Kariyer.net de "Kariyer Ortağı" olarak destek veriyor.

Bu çerçevede Kariyer.net, iş arayanlar için Dijital İçerik Üretimi'nden Kariyer Planlama'ya çeşitli eğitimlerin düzenlendiği "Bu İşte Birlikteyiz Yeni Nesil Beceri Geliştirme" sertifika programını tamamlayan 1.000 kişinin profillerini, aldıkları eğitimlere uygun işi bulabilmeleri için Akıllı Aday Önerme sistemiyle şirketlerin değerlendirmesine sunacak.

Ayrıca, Kariyer.net ve İşin Olsun'da iş arayan herkese "Bu İşte Birlikteyiz Yeni Nesil Beceri Geliştirme" programı, "Geleceğin Meslekleri" platformu, Udemy eğitimleri, Kariyer.net'in Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri eğitimlerinin yanı sıra "Birlikteyiz" tarifesinden yararlanma imkanı da sunulacak.

"Pandemiden en çok etkilenen gruplardan birini, işini kaybedenler oluşturuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, salgından en çok etkilenen gruplardan birini işini kaybedenlerin oluşturduğunu belirterek, iş aramada ve kendini geliştirmede dijital dünyayla bağlantıda kalmanın önemli rol oynadığını aktardı.

Pandemide işini kısa süreli ya da tamamen kaybeden bireylerin dijital dünyaya erişimini kolaylaştırmak ve dijitalleşmenin tüm avantajlarından faydalanmalarını sağlamak için 'Bu İşte Birlikteyiz' platformunu hayata geçirdiklerini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"UNDP ve Habitat Derneği iş birliğiyle sunduğumuz bu platformla, iş arama sürecinde olanlar için kişisel eğitim ve yetenek programlarına erişim imkanı sağlıyoruz. Platformumuz Kariyer.net'in katılımıyla daha da büyüdü. Bu iş birliğiyle, Yeni Nesil Beceri Geliştirme sertifika programımızı tamamlayan 1.000 kişinin profillerine ve aldıkları eğitime uygun şekilde işe yerleştirilmeleri için destek olacağız. Ayrıca, iş arayanlara özel eğitimler de hazırladık. Vodafone olarak, teknoloji-insan iş birliğinden güç alan projeler yapmaya devam edeceğiz."

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal da Kariyer.net olarak, 2020 yılında 800 binden fazla adayın yeni işini bulmasına aracılık ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye istihdam piyasasına baktığımızda işsizliğin yüzde 65'ini mavi yaka adayların oluşturduğunu görüyoruz. 4 yıl önce Türkiye'de bir ilk olan mavi yaka istihdamı ve işsizliğin azalması için İşin Olsun uygulamamızı hayata geçirdik. Bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinden 6 milyon kişiye ulaşarak 1 milyon kişinin evine ekmek götürmesine İşin Olsun ile vesile olduk. İstihdamı artırmak adına atılan her adımın arkasındayız.

Vodafone'un 'Bu İşte Birlikteyiz' platformu ile iş arayanlara desteğini takdir ediyor, biz de Türkiye'nin en büyük istihdam platformu olarak projeye 'Kariyer Ortağı' olarak destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde iş arayan herkes Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri eğitimlerine online olarak ulaşabilecek. İş birliğimizle 1.000 kişilik bir grubun hem etkin bir iş arama deneyimi yaşamasına hem de profillerine ve aldıkları eğitime uygun bir işe yerleştirilmelerine akıllı sistemlerimizle destek olacağız."

İş arayanlara, iş bulmalarına destek olacak eğitimler veriliyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, "Bu İşte Birlikteyiz" platformu kapsamında sunulan "Bu işte Birlikteyiz Yeni Nesil Beceri Geliştirme" sertifika programıyla, iş arayanlara, 6 aylık uygulama döneminde, Dijital Dönüşümün Kısa Tarihi, Dijital Güvenlik ve Gizlilik, Dijital İçerik Üretimi, İşletmelerin Dijital Varlığı, Kariyer Planlama, Özgeçmiş Hazırlama ve İş Mülakatı Simülasyonu gibi alanlarda online eğitim veriliyor.

Eğitimini tamamlayan adaylar Kariyer.net üzerinden profillerini oluşturuyor. Kariyer.net, adayların profillerini akıllı sistemlerle inceleyip en uygun şirket ve ilanlara yönlendiriyor.

Vodafone ve Kariyer.net, iş arayanlara, "Bu İşte Birlikteyiz" platformu üzerinden yönlendirmeyle, iş bulmalarına destek olacak eğitimler de veriyor.

Adaylar, bu eğitimlerin sonunda Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri gibi konularda bilgi sahibi oluyor. Herkese açık olarak düzenlenen eğitimler, Kariyer.net ve Vodafone üyelerine e-posta ve SMS gibi kanallar üzerinden duyuruluyor.

Ayrıca, Kariyer.net ve İşin Olsun üyeleri, Vodafone'un "Birlikteyiz" tarifesi hakkında da bilgilendirilecek.

Bu tarifeyle, faturalı ve faturasız Vodafone müşterileri, 6 GB mobil internet, 750 dakika ve 250 SMS'ten oluşan içeriğe 6 ay boyunca 39 TL yerine sadece 9 TL'den sahip olabiliyor.

Bu tarifeden, iş arayan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanan veya ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan Vodafone müşterileri faydalanabiliyor. Vodafone'lu olmayan aboneler de numaralarını Vodafone'a taşıdıktan sonra bu tarifeye başvurabiliyor.

Kariyer.net, 'un Bu İşte Birlikteyiz platformunun Kariyer Ortağı oldu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Derneği, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kariyer.net, 'un 'Bu İşte Birlikteyiz' platformunun 'Kariyer Ortağı' oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı 17:07 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım 17:01 Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı 16:56 Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı
28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı 16:49 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti 16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı 16:19 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım 16:08 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap 13:05 Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı         
17:08
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu         
17:06
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı         
16:47
Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim         
16:30
Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor         
16:15
Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu         
13:36
Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş         
12:58
Deniz Akkaya'ya hapis şoku! 3 gün zorlama hapis yatacak Deniz Akkaya'ya hapis şoku! 3 gün zorlama hapis yatacak         
12:55
Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı         
11:49
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi         
11:32
Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu         
11:11
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı         
09:47
Survivor'da skandal Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 17:14:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kariyer.net, 'un "Bu İşte Birlikteyiz" platformunun "Kariyer Ortağı" oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement