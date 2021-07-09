Kariyer.net, 'un "Bu İşte Birlikteyiz" platformunun "Kariyer Ortağı" oldu

Salgın sürecinde işini kaybedenlere destek olmak üzere Vodafone, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Bu İşte Birlikteyiz" platformuna Kariyer.net de "Kariyer Ortağı" olarak katıldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren şirket, toplumun her kesimini dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla buluşturmaya devam ediyor.

Vodafone'un salgında işini kısa süreli ya da tamamen kaybeden bireylerin dijital dünyanın sunduğu kolaylıklardan faydalanarak yeniden iş gücüne katılmasına katkıda bulunma hedefiyle UNDP Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Bu İşte Birlikteyiz" platformuna Kariyer.net de "Kariyer Ortağı" olarak destek veriyor.

Bu çerçevede Kariyer.net, iş arayanlar için Dijital İçerik Üretimi'nden Kariyer Planlama'ya çeşitli eğitimlerin düzenlendiği "Bu İşte Birlikteyiz Yeni Nesil Beceri Geliştirme" sertifika programını tamamlayan 1.000 kişinin profillerini, aldıkları eğitimlere uygun işi bulabilmeleri için Akıllı Aday Önerme sistemiyle şirketlerin değerlendirmesine sunacak.

Ayrıca, Kariyer.net ve İşin Olsun'da iş arayan herkese "Bu İşte Birlikteyiz Yeni Nesil Beceri Geliştirme" programı, "Geleceğin Meslekleri" platformu, Udemy eğitimleri, Kariyer.net'in Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri eğitimlerinin yanı sıra "Birlikteyiz" tarifesinden yararlanma imkanı da sunulacak.

"Pandemiden en çok etkilenen gruplardan birini, işini kaybedenler oluşturuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, salgından en çok etkilenen gruplardan birini işini kaybedenlerin oluşturduğunu belirterek, iş aramada ve kendini geliştirmede dijital dünyayla bağlantıda kalmanın önemli rol oynadığını aktardı.

Pandemide işini kısa süreli ya da tamamen kaybeden bireylerin dijital dünyaya erişimini kolaylaştırmak ve dijitalleşmenin tüm avantajlarından faydalanmalarını sağlamak için 'Bu İşte Birlikteyiz' platformunu hayata geçirdiklerini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"UNDP ve Habitat Derneği iş birliğiyle sunduğumuz bu platformla, iş arama sürecinde olanlar için kişisel eğitim ve yetenek programlarına erişim imkanı sağlıyoruz. Platformumuz Kariyer.net'in katılımıyla daha da büyüdü. Bu iş birliğiyle, Yeni Nesil Beceri Geliştirme sertifika programımızı tamamlayan 1.000 kişinin profillerine ve aldıkları eğitime uygun şekilde işe yerleştirilmeleri için destek olacağız. Ayrıca, iş arayanlara özel eğitimler de hazırladık. Vodafone olarak, teknoloji-insan iş birliğinden güç alan projeler yapmaya devam edeceğiz."

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal da Kariyer.net olarak, 2020 yılında 800 binden fazla adayın yeni işini bulmasına aracılık ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye istihdam piyasasına baktığımızda işsizliğin yüzde 65'ini mavi yaka adayların oluşturduğunu görüyoruz. 4 yıl önce Türkiye'de bir ilk olan mavi yaka istihdamı ve işsizliğin azalması için İşin Olsun uygulamamızı hayata geçirdik. Bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinden 6 milyon kişiye ulaşarak 1 milyon kişinin evine ekmek götürmesine İşin Olsun ile vesile olduk. İstihdamı artırmak adına atılan her adımın arkasındayız.

Vodafone'un 'Bu İşte Birlikteyiz' platformu ile iş arayanlara desteğini takdir ediyor, biz de Türkiye'nin en büyük istihdam platformu olarak projeye 'Kariyer Ortağı' olarak destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde iş arayan herkes Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri eğitimlerine online olarak ulaşabilecek. İş birliğimizle 1.000 kişilik bir grubun hem etkin bir iş arama deneyimi yaşamasına hem de profillerine ve aldıkları eğitime uygun bir işe yerleştirilmelerine akıllı sistemlerimizle destek olacağız."

İş arayanlara, iş bulmalarına destek olacak eğitimler veriliyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, "Bu İşte Birlikteyiz" platformu kapsamında sunulan "Bu işte Birlikteyiz Yeni Nesil Beceri Geliştirme" sertifika programıyla, iş arayanlara, 6 aylık uygulama döneminde, Dijital Dönüşümün Kısa Tarihi, Dijital Güvenlik ve Gizlilik, Dijital İçerik Üretimi, İşletmelerin Dijital Varlığı, Kariyer Planlama, Özgeçmiş Hazırlama ve İş Mülakatı Simülasyonu gibi alanlarda online eğitim veriliyor.

Eğitimini tamamlayan adaylar Kariyer.net üzerinden profillerini oluşturuyor. Kariyer.net, adayların profillerini akıllı sistemlerle inceleyip en uygun şirket ve ilanlara yönlendiriyor.

Vodafone ve Kariyer.net, iş arayanlara, "Bu İşte Birlikteyiz" platformu üzerinden yönlendirmeyle, iş bulmalarına destek olacak eğitimler de veriyor.

Adaylar, bu eğitimlerin sonunda Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri gibi konularda bilgi sahibi oluyor. Herkese açık olarak düzenlenen eğitimler, Kariyer.net ve Vodafone üyelerine e-posta ve SMS gibi kanallar üzerinden duyuruluyor.

Ayrıca, Kariyer.net ve İşin Olsun üyeleri, Vodafone'un "Birlikteyiz" tarifesi hakkında da bilgilendirilecek.

Bu tarifeyle, faturalı ve faturasız Vodafone müşterileri, 6 GB mobil internet, 750 dakika ve 250 SMS'ten oluşan içeriğe 6 ay boyunca 39 TL yerine sadece 9 TL'den sahip olabiliyor.

Bu tarifeden, iş arayan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanan veya ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan Vodafone müşterileri faydalanabiliyor. Vodafone'lu olmayan aboneler de numaralarını Vodafone'a taşıdıktan sonra bu tarifeye başvurabiliyor.