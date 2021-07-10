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'Bu İşte Birlikteyiz' platformuna 'kariyer ortağı' - Son Dakika

'Bu İşte Birlikteyiz' platformuna 'kariyer ortağı'

10.07.2021 00:58
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Pandemide işini kaybedenlere destek olmak üzere Vodafone, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen 'Bu işte Birlikteyiz' platformuna Kariyer.net de kariyer ortağı olarak katıldı.

Pandemide işini kaybedenlere destek olmak üzere Vodafone, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen 'Bu işte Birlikteyiz' platformuna Kariyer.net de kariyer ortağı olarak katıldı.

Vodafone, toplumun her kesimini dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla buluşturmaya devam ediyor. Operatörün pandemide işini kısa süreli ya da tamamen kaybeden bireylerin dijital dünyanın sunduğu kolaylıklardan faydalanarak yeniden işgücüne katılmasına katkıda bulunma hedefiyle UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği "Bu işte Birlikteyiz" platformuna Kariyer.net de kariyer ortağı olarak destek veriyor. Söz konusu site, iş arayanlar için Dijital İçerik Üretimi'nden Kariyer Planlama'ya çeşitli eğitimlerin düzenlendiği "Bu işte Birlikteyiz Yeni Nesil Beceri Geliştirme" sertifika programını tamamlayan 1.000 kişinin profillerini aldıkları eğitimlere uygun işi bulabilmeleri için Akıllı Aday Önerme sistemiyle şirketlerin değerlendirmesine sunacak. Ayrıca, söz konusu site ve İşin Olsun'da iş arayan herkese "Bu işte Birlikteyiz Yeni Nesil Beceri Geliştirme" programı, 'Geleceğin Meslekleri' platformu, Udemy eğitimleri, Kariyer.net'in Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri eğitimlerinin yanı sıra "Birlikteyiz" tarifesinden yararlanma imkanı da sunulacak.

Pandemiden en çok etkilenen gruplardan birini işini kaybedenlerin oluşturduğuna dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"İş aramada ve kendini geliştirmede dijital dünyayla bağlantıda kalmanın önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Pandemide işini kısa süreli ya da tamamen kaybeden bireylerin dijital dünyaya erişimini kolaylaştırmak ve dijitalleşmenin tüm avantajlarından faydalanmalarını sağlamak için "Bu işte Birlikteyiz" platformunu hayata geçirdik. UNDP ve Habitat Derneği işbirliğiyle sunduğumuz bu platformla, iş arama sürecinde olanlar için kişisel eğitim ve yetenek programlarına erişim imkanı sağlıyoruz. Platformumuz Kariyer.net'in katılımıyla daha da büyüdü. Bu iş birliğiyle Yeni Nesil Beceri Geliştirme sertifika programımızı tamamlayan 1.000 kişinin profillerine ve aldıkları eğitime uygun şekilde işe yerleştirilmeleri için destek olacağız. Ayrıca, iş arayanlara özel eğitimler de hazırladık. Operatör olarak, teknoloji-insan işbirliğinden güç alan projeler yapmaya devam edeceğiz".

İş birliğini değerlendiren iş arama platformu Genel Müdürü Fatih Uysal, "Türkiye'nin ilk ve en büyük online istihdam platformu olarak, iş arayanlar ile işverenleri 22 yıldır yeni nesil teknolojilerle bir araya getiriyoruz. Dijital teknolojileri kullanarak doğru adayı doğru işle buluşturma ve böylece istihdama katkı sağlama misyonuyla hareket ediyoruz. Bugün itibarıyla bünyemizde 27 milyondan fazla özgeçmiş barındırıyoruz ve 336 binden fazla işverene hizmet veriyoruz. Online istihdam platformu olarak, 2020 yılında 800 binden fazla adayın yeni işini bulmasına aracılık ettik. Türkiye istihdam piyasasına baktığımızda işsizliğin yüzde 65'ini mavi yaka adayların oluşturduğunu görüyoruz. 4 yıl önce Türkiye'de bir ilk olan mavi yaka istihdamı ve işsizliğin azalması için İşin Olsun uygulamamızı hayata geçirdik. Bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinden 6 milyon kişiye ulaşarak 1 milyon kişinin evine ekmek götürmesine İşin Olsun ile vesile olduk. İstihdamı artırmak adına atılan her adımın arkasındayız. Operatörün "Bu işte Birlikteyiz" platformu ile iş arayanlara desteğini takdir ediyor, biz de Türkiye'nin en büyük istihdam platformu olarak projeye kariyer ortağı olarak destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği çerçevesinde iş arayan herkes Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri eğitimlerine online olarak ulaşabilecek. İşbirliğimizle 1.000 kişilik bir grubun hem etkin bir iş arama deneyimi yaşamasına hem de profillerine ve aldıkları eğitime uygun bir işe yerleştirilmelerine akıllı sistemlerimizle destek olacağız" şeklinde konuştu.

Adaylar nasıl yönlendiriliyor?

Verilen bilgiye göre, "Bu işte Birlikteyiz" platformu kapsamında sunulan "Bu işte Birlikteyiz Yeni Nesil Beceri Geliştirme" sertifika programıyla, iş arayanlara, 6 aylık uygulama döneminde, Dijital Dönüşümün Kısa Tarihi, Dijital Güvenlik ve Gizlilik, Dijital İçerik Üretimi, İşletmelerin Dijital Varlığı, Kariyer Planlama, Özgeçmiş Hazırlama ve İş Mülakatı Simülasyonu gibi alanlarda online eğitim veriliyor. Eğitimini tamamlayan adaylar platform üzerinden profillerini oluşturuyor. Söz konusu site, adayların profillerini akıllı sistemlerle inceleyip en uygun şirket ve ilanlara yönlendiriyor.

Eğitim de veriliyor

Operatör ve söz konusu site, iş arayanlara,"Bu işte Birlikteyiz" platformu üzerinden yönlendirmeyle, iş bulmalarına destek olacak eğitimler de veriyor. Adaylar, bu eğitimlerin sonunda Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri gibi konularda bilgi sahibi oluyor.Herkese açık olarak düzenlenen eğitimler, e-posta ve SMS gibi kanallar üzerinden duyuruluyor. - İSTANBUL

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Derneği, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Bu İşte Birlikteyiz' platformuna 'kariyer ortağı' - Son Dakika Ekonomi


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