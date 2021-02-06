"Bu işten beraat ederim sonu kötü olur" dedi, tutuklandı - Son Dakika

"Bu işten beraat ederim sonu kötü olur" dedi, tutuklandı

06.02.2021 23:32

"Bu işten beraat ederim sonu kötü olur" dedi, tutuklandı Uyuşturuyla yakalanıp içiciyim dedi, gazetecileri tehdit etti Antalya'da jandarma operasyonunda 300 gram metamfetamin, 5 gram Kubar esrar, 5 gram bonzai, 6×6 mm A4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli çıkartıldıkları...

"Bu işten beraat ederim sonu kötü olur" dedi, tutuklandı

Uyuşturuyla yakalanıp içiciyim dedi, gazetecileri tehdit etti

ANTALYA - Antalya'da jandarma operasyonunda 300 gram metamfetamin, 5 gram Kubar esrar, 5 gram bonzai, 6×6 mm A4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden C.P. adliye girişinde "içiciyim" deyip gazetecileri tehdit etti. "Bu işten beraat ederim sonu kötü olur" diyen C.P.'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da turistlere uyuşturucu sattıkları tespit edilen 3 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı. Eve yapılan baskında şeker kutusu ve sobanın içinde saklanmış uyuşturucu jandarmanın gözünden kaçmadı.

Antalya ve Manavgat Kumköy jandarma timleri, Manavgat'ta yabancılara uyuşturucu madde satıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Özbekistan uyruklu C.P. ve eşi D.S. ile U.T. isimli şüphelilerin yapılan fiziki takibi sonucu Antalya'dan getirdiği uyuşturucu maddeyi Ilıca mahallesindeki kaldıkları evde sakladıkları tespit edildi. Eve operasyon yapan jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik köpeği desteğiyle ev ve eklentilerinde yapılan aramada kömür sobasının içinde ve şeker kutularında 300 gram metamfetamin, 5 gram Kubar esrar, 5 gram bonzai, 6×6 mm A4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 13 adet sahte 50 dolar, 13 adet sahte 50 TL ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti, parada sahtecilik ve 6136 SKM suçundan işlem yapılmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tehdit etti

1 gram kristal uyuşturucu yakalattığını, içici olduğunu iddia eden C.P., ve diğer iki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından Manavgat Adliyesine çıkarılan şüphelilerden C.P., görüntü alan basın mensuplarına "1 gram kristal var. İçiciyim zaten. Bu işten beraat edersem sonu kötü olur. Kilo ile yakalandılar gibi yalan yanlış şeyler yazmayın" diyerek tehdit etti. C.P.'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu işten beraat ederim sonu kötü olur dedi, tutuklandı
Bu işten beraat ederim sonu kötü olur dedi, tutuklandı
Bu işten beraat ederim sonu kötü olur dedi, tutuklandı
Bu işten beraat ederim sonu kötü olur dedi, tutuklandı

Metamfetamin, Uyuşturucu, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Bu işten beraat ederim sonu kötü olur' dedi, tutuklandı - Son Dakika


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