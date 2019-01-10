Son Dakika Haberleri: Bu Kaç Paradır? - Fiyatını Bil Senin Olsun

Bu Kaç Paradır? - Fiyatını Bil Senin Olsun

2 saat önce

Yeni bir fiyat tahmin yarışması ile beraberiz. Bu formatımızda ürünün fiyatını en yakın tahmin eden kişi o ürünün sahibi oluyor.

Yeni bir fiyat tahmin yarışması ile beraberiz. Bu formatımızda ürünün fiyatını en yakın tahmin eden kişi o ürünün sahibi oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:48 Kaynak: Youtube

Fi, Genel
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