Bu Kaç Paradır? - Fiyatını Bil Senin Olsun

Yeni bir fiyat tahmin yarışması ile beraberiz. Bu formatımızda ürünün fiyatını en yakın tahmin eden kişi o ürünün sahibi oluyor.

Yeni bir fiyat tahmin yarışması ile beraberiz. Bu formatımızda ürünün fiyatını en yakın tahmin eden kişi o ürünün sahibi oluyor.

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