Son Dakika Haberleri: Bu Kadar Ağır Hava Şartlarının Olacağını Düşünmüyorduk"

Bu Kadar Ağır Hava Şartlarının Olacağını Düşünmüyorduk"

30 dakika önce

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bu kadar ağır şartın olacağını düşünmüyorduk. Ben köprüden geçtim bir şey yoktu.

Bu Kadar Ağır Hava Şartlarının Olacağını Düşünmüyorduk
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bu kadar ağır şartın olacağını düşünmüyorduk. Ben köprüden geçtim bir şey yoktu. Burada daha ağır şartlarda bir hava var" diye konuştu. Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile Bursaspor maçının hava muhalefeti sebebiyle oynanmama kararının alınmasının ardından Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'ı uğurladıklarını belirten Gümüşdağ, "İnanılmaz bir hava var burada yoğun bir tipi şeklinde. Zemindeki kar sürekli temizleniyor ama ondan daha önemlisi görüş sıkıntısı var hakem, kaleciler ve oyuncular açısından. Bursaspor Kulübü Başkanımızla biz de bu karara katıldık. Yarın aynı saatte bir daha bakılıp karar verilecek. Bu kadar ağır şartın olacağını düşünmüyorduk. Ben köprüden geçtim bir şey yoktu. Burada daha ağır şartlarda bir hava var. Bunu ön görmek olmuyor. Hava iyi olursa yarın hakemin kararıyla oynayacağız" diye belirtti.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:16 Kaynak: İHA

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