Son Dakika Haberleri: Bu Kadar Basit Gol Yemeyeceksiniz"

Bu Kadar Basit Gol Yemeyeceksiniz"

29 dakika önce

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bu kadar yetenekli, bireysel özellikleri değişik lider bir takıma karşı oynuyorsanız bu kadar basit gol yemeyeceksiniz" diye konuştu.

Bu Kadar Basit Gol Yemeyeceksiniz
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bu kadar yetenekli, bireysel özellikleri değişik lider bir takıma karşı oynuyorsanız bu kadar basit gol yemeyeceksiniz" diye konuştu. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bu kadar yetenekli, bireysel özellikleri değişik lider bir takıma karşı oynuyorsanız bu kadar basit gol yemeyeceksiniz. Bunun çalışmalarını hafta içi yaptık ama olmuyor bazen istedikleriniz. Bu kadar basit golleri yeyip 6-7 net pozisyonu atamazsanız hem takım coşkusu, hem de heyecanı düşmüş oluyor ve ortaya da böyle sonuç çıkmış oluyor. En büyük problemlerimizden bir tanesi savunmada doğru pozisyon alamamamız. Zor fikstürden çıktık daha kolay maçlarımız var. Bütün şehir kenetleneceğiz. Ondan sonra hesaplaşmamız gerekiyorsa sezon sonunda bu hesaplaşmayı yapacağız" diye belirtti.

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

Başakşehir, Samet Aybaba, Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Younes Belhanda ile Mariano Tartıştı! Lider Medipol Başakşehir, Bursaspor'u Farklı Geçti

Altan Aksoy'un Galatasaray-Akhisarspor Maçında Yaptığı Yorum Tepki Çekti Mariano, BB Erzurumspor-Galatasaray Maçında Forma Giyemeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 22:40:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Kadar Basit Gol Yemeyeceksiniz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]