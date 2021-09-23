Bu kadar da olmaz dedirtecek hırsızlık! Hedef belirledikleri seyyar simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar - Son Dakika

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, kent merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde simit satmak için tezgahının başına gelen Mehmet Sapmaz isimli seyyar satıcı, 4 tekerlekli arabasının brandalarının açık olduğunu fark etti.

KREM PEYNİR VE MEYVE SUYU ÇALMIŞLAR

Ardından arabanın içini yoklayan Sapmaz simit ile birlikte sattığı krem peynirlerin ve meyve sularının bir kısmının olmadığını gördü. Sapmaz bunun üzerine polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatarak, Sapmaz'ın ifadesini aldı.

"TEKRARLANINCA POLİSE BAŞVURDUM"

Yaşanan olayın ardından konuşan Sapmaz, olaya çok şaşırdığını ifade etti. Sapmaz, "Bugün 13 paket içindeki 104 adet krem peynirimi çaldılar. Hırsızlık olayları 2-3 defa tekrar etmeye başlayınca bu defa polisi aramak zorunda kaldım. Ben giden 50-100 TL'nin peşinde değilim, ama daha büyük can yanmasın diye düşünüyorum. Meyve sularım da çalındı. Ekonomik kaybım yaklaşık 70-80 TL civarında. Daha önce de 2 defa simitlerimi çaldılar, ama üstüne düşmedim, ihtiyaç sahibi almıştır diye düşündüm. Ama bu sefer polise başvurdum" diye konuştu.

Hırsızlık olayının ardından, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.