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Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı - Son Dakika

Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı

01.10.2021 13:10

Sakarya'da Ağustos ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Dikkatsizlik ve kural ihlali sebebiyle meydana gelen kazanın birine ise köpeğin bile şaşırarak, sağa sola koşmaya başlaması dikkat çekti.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına Ağustos ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. KGYS'ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan ilginç kazalar yürekleri ağza getirdi.

Dikkatsizliğin bu kadarı! Köpek bile bu kaza karşısında neye uğradığını şaşırdı

İlk görüntüde; Serdivan ilçesi Kenan Sofuoğlu Caddesi üzerinden Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na doğru seyir halinde olan otomobil ile Bağlar Caddesi istikametinden Serdivan Caddesi'ne doğru ilerlemekte olan otomobilin çarpışması yer aldı. İkinci görüntüde ise, Adapazarı ilçesi Yeğenler Caddesi üzerinde ilerlemekte olan otomobilin, yaya geçidinden geçmekte olan vatandaşa yol vermediği ve vatandaşın ezilme tehlikesi atlattığı görüldü.

KÖPEK SAĞA SOLA KOŞMAYA BAŞLADI

Vatandaş, elindeki taşıdığı malzemenin ayağının üzerine düşmesi neticesinde acı içerisinde kalırken, o esnada arkasından gelen köpeğin ise kaza sonrasında şaşırarak, sağa sola koşmaya başladığı anlar görüntülere yansıdı.

Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Trafik Kazaları, Sakarya, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı - Son Dakika
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