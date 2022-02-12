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Bu kadarı da olmaz demeyin! Apartmanın bahçe kapısını sökerken yakalandılar - Son Dakika

Bu kadarı da olmaz demeyin! Apartmanın bahçe kapısını sökerken yakalandılar

12.02.2022 16:22

Ankara'da bir apartmanın demir bahçe kapısını yerinden söküp çalmak isteyen 3 kişi, devriye polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin kapıyı söktüğü ve yakalandığı anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Yenimahalle'de devriye gezen polis ekipleri, apartmanın bahçe girişindeki demir kapıyı söküp, götürmeye çalışan 3 kişi fark etti.

KAÇSALAR DA YAKALANDILAR

Şüpheliler, polisleri görünce kapıyı bırakıp, kaçmaya başladı. Polisler, takip sonucu 3 kişiyi caddede yakalayıp, gözaltına alındı. T.Ö., M.E. ve F.S.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin, demir kapıyı yerinden söktüğü ve yakalandığı anlar, kameraya yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelilerin, kapıyı yerinden söküp götürmesi yer alırken, cep telefonu kamerası görüntüsünde de yakalanma ve gözaltına alınma anları yer aldı.

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Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu kadarı da olmaz demeyin! Apartmanın bahçe kapısını sökerken yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu kadarı da olmaz demeyin! Apartmanın bahçe kapısını sökerken yakalandılar - Son Dakika
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