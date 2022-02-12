Üye Girişi
Bu kadarı da olmaz! Hırsızlar yer altından geçen kabloları 3 kez çaldı - Son Dakika

Bu kadarı da olmaz! Hırsızlar yer altından geçen kabloları 3 kez çaldı

12.02.2022 10:51

İstanbul Üsküdar'da yaşanan hırsızlık olayı bu kadarı da pes dedirtti. Bakır fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen hırsızlar Ünalan Mahallesi'nde aynı sokakta yer altından geçen kablolara 5 gün içinde üç kez çaldı. Mahalleli durum karşısında yetkililerden yardım istedi.

Bakır fiyatlarının artmasının ardından hırsızlar da mahallelere dadandı. Üsküdar'daki Ünalan Mahallesi'nde 5 gün içerisinde 3 kez bakır kabloların çalınması, akıllara durgunluk verdi.

MAHALLELİ DURUMA İSYAN ETTİ

İnternethaber'de yer alan habere göre Ünalan Mahallesi'nde "bu kadarı da olmaz" dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar, bir sokağın enerjisini sağlayan ve yer altından geçen ana elektrik kablolarını 5 günde üçüncü kez çalınca mahalleli isyan etti. İlginç hırsızlık olayının ilki geçtiğimiz Salı günü gece saat 04:00 sularında yaşandı.

SABAH ELEKTRİKSİZ UYANDILAR

Hırsızlar gece yarısı, sokaktaki tüm ev ve işyerlerine elektrik veren ve yer altından geçen kabloları keserek çaldı. Sabah uyanan ve elektriklerinin olmadığını gören sokak sakinleri, TEDAŞ ve AYEDAŞ'ı arayınca duydukları karşısında şok oldu. Hırsızlar yeraltından geçen elektrik dağıtım kablolarını çalmıştı. Fırtına ve soğuk günde ekipler akşam saatlerine kadar kabloları yeniden döşeyip mahalleye elektrik verdi.

AKŞAMA KADAR KABLOLAR YENİDEN DÖŞENDİ

Aynı sokakta Cuma sabahı uyanan mahalle sakinleri yine elektriklerin kesik olduğunu görünce ilgili kurumları aradı. Bölgeye gelen arıza ekipleri, Salı günü döşedikleri elektrik kablolarının tekrar çalındığını görünce şaşkına döndü. Mahalleli isyan ederken, akşam saatlerine kadar kablolar yeniden döşendi. Bu sırada ani elektrik kesintileri nedeniyle bir çok sakinin evlerindeki elektronik eşyaların arıza yaptığı ortaya çıktı.

BU SABAHA YİNE ELEKTRİKSİZ UYANDILAR

Cumartesi sabahı (bu sabah) uyanan sokak sakinleri yine elektriklerinin olmadığını görünce TEDAŞ ve AYEDAŞ'ı aradı. Aldıkları cevapla herkes büyük bir şok daha yaşandı. Dün döşenen kablolar üstünden 24 saat geçmeden gece yarısı yine saat 04:00'te çalınmıştı. Polis bölgede elektrik kablolarıyla bir kişiyi yakaladı ancak kabloları çalanın aynı kişi mi olduğu henüz belli değil. TEDAŞ ve AYEDAŞ ekiplerinin ele geçirilen kabloları incelemesinin ardından olay aydınlatılacak.

YORUMLAR
500

Üsküdar, İsyan, Salı, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu kadarı da olmaz! Hırsızlar yer altından geçen kabloları 3 kez çaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:51 Bu kadarı da olmaz! Hırsızlar yer altından geçen kabloları 3 kez çaldı
10:47 Biraz ucuza yağ ve pirinç alabilmek için saatlerce beklediler: Ne yapalım geçinemiyoruz
10:45 Zeynep Beşerler'den küfürlü tepki! Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına isyan etti
10:38 Eşi kısır olan kadın, sevgilisinden hamile kaldı! Konu ile ilgili takipçilerinden yardım istiyor
10:01 Cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını yaraladı, eşini öldürdü
10:00 AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında
09:58 Kaderimin Oyunu'nda dün neler oldu? Cemal'in yaralanması neleri değiştirdi?
09:34 Son anda engellendi! Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem hazırlığındaydılar
09:03 İki cinayette birbirinin aynısı! Halil Falyalı suikasti, akıllara Ömer Lütfü Topal'ı getirdi
08:47 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, süper miniyle adeta mankenlere taş çıkarttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 10:57:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bu kadarı da olmaz! Hırsızlar yer altından geçen kabloları 3 kez çaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement