Bu kadarı da pes! Arkadaşının sırtına çıkarak elektrik direğindeki kabloları çaldı - Son Dakika

Geçen çarşamba akşam saatlerinde Şişli Kuştepe'de meydana gelen olayda; sokakta yürüdüğü sırada elektrik direğindeki kabloları gören M.M.O., yanındaki arkadaşıyla direğin yanına gitti. Arkadaşı Y.Ş.'nin sırtına çıkan M.M.O. direkteki kabloları asılarak kopardı. Kabloları çalan iki hırsız hızla olay yerinden uzaklaştı.

KABLOLARI BİN 200 LİRAYA HURDACIYA SATMIŞ

Kabloların çalındığını gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Şişli polisi, şüpheli M.M.O.'yu Köz Sokak'ta yakalayarak gözaltına aldı. M.O.O. ifadesinde çaldığı kabloları hurdacı S.P.'ye bin 200 lira karşılığında sattığını söyledi. Hurdacı hakkında da işlem başlatılırken, diğer şüpheli Y.Ş.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kabloları asılarak sökmeye çalışan hırsız, arkadaşının sırtına çıkıyor. Ardından zıplayarak kabloları koparıyor.