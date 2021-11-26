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Caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı - Son Dakika

Caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı

26.11.2021 15:52
Caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı

Caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı Zonguldak'ta yapımı 8 ay önce tamamlanan bir caminin muslukları ikinci kez çalındı.

Caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yapımı 8 ay önce tamamlanan bir caminin muslukları ikinci kez çalındı. Abdest almak için camiye gelen vatandaşlar şadırvanda gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Edinilen bilgiye göre kent merkezinde yapımı 8 ay önce tamamlanıp ibadete açılan Sultan Alparslan Camii'nin bahçesinde ikinci kez hırsız yaşandı. Camiyle birlikte kullanıma açılan şadırvandaki 12 musluk kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ikinci kez çalındı.

Geçen Temmuz ayında da çalınan muslukların ardından çalışma yapan emniyet ekiplerince bulunan musluklar yerine takılmıştı. Yaşanan olayın üzerinden 4 ay geçmesinin ardından musluklar ikinci kez çalındı. Abdest almak için camiye gelen Erol Çevik muslukları yerinde göremeyince şaşkınlık yaşadı. İHA'ya konuşan Çevik, "Abdest almaya geldim. Şaşkınlık yaşadım. Namaza geldim. Abdest alacaktım. Muslukları almışlar. Daha öncede olmuş ama ben ilk defa şahit oluyorum. Acaba niye aldılar? Niye söktüler? Bilmiyorum. Abdest alacaktım namaz kılacaktım" diye ifade etti.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün çalınan muslukları bulmak için çalışmaları sürüyor.

Caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı
Caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı
Caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı
Caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı
Caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı
Caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı
Caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı
Caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı
Caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı

Sultan Alparslan, Zonguldak, Abdest, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı - Son Dakika


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