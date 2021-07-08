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Bu kadarı da zalimlik! - Son Dakika

Bu kadarı da zalimlik!

08.07.2021 17:19
Bu kadarı da zalimlik!, System.String[]

AĞIR ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTIBundan nasibini alan ünlülerden biri de genç şarkıcı Camila Cabello. Bir süredir meslektaşı Shawn Mendes ile yaşadığı aşkla konuşulan 24 yaşındaki Cabello, özellikle de sosyal medyada acımasız eleştirilere maruz kaldı.

Bu kadarı da zalimlik!
AĞIR ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI

Bundan nasibini alan ünlülerden biri de genç şarkıcı Camila Cabello. Bir süredir meslektaşı Shawn Mendes ile yaşadığı aşkla konuşulan 24 yaşındaki Cabello, özellikle de sosyal medyada acımasız eleştirilere maruz kaldı. Geçen ay Mendes ile birlikte Miami'de denize girerken görüntülenen Camila Cabello, dolgun fiziği yüzünden genel olarak beğeni alırken, bazı kişiler tarafından da ağır şekilde eleştirildi.

Bu kadarı da zalimlik!
ANNESİ DE EŞLİK ETTİ

Hayranları tarafından "sağlıklı bir bedene sahip, abartılı bir şekilde zayıf değil" diye nitelendirilen Cabello'nun kilo vermesi gerektiğini söyleyenler de oldu. Bunlara yanıt veren genç şarkıcı, yine de eleştirileri dikkate almış olmalı ki sık sık Los Angeles'ın sıcağına bile aldırmadan yürüyüş yaparken görüntülendi. Cabello, elinde su şişesi, üzerinde spor kıyafetleriyle önceki gün de sokaklarda tempolu bir şekilde yürürken objektiflere takıldı. Genç şarkıcıya annesi eşlik etti.

Bu kadarı da zalimlik!

DOLAYLI OLARAK BÖYLE YANIT VERDİ

Cabello, geçen ay bikinili pozları nedeniyle uğradığı ağır eleştirilere de yanıt vermişti. Özellikle sosyal medyada hakkında ağır sözler sarf edilen Cabello, tüm bunlara çok da beklenmedik bir şekilde yanıt verdi. Cabello, doğrudan kendisine yöneltilen eleştirilere değinmedi ama hayranlarının bu konudaki desteğine teşekkür etti. Cabello, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün ve bugün gösterdiğiniz sevgiye ve desteğe teşekkür ederim" diye yazdı. Hayranları, şarkıcıya yönelik bu eleştirileri "zalimce" diye nitelendirdi.

Bu kadarı da zalimlik!

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Camila Cabello'nun kilo vermesi gerektiğini söyleyenler ile gayet sağlıklı ve iyi göründüğünü savunanlar da sosyal medyada hararetli tartışmalara girişti. Cabello'yu destekleyenler "Camila'nın ne kadar sağlıklı ve formda göründüğünü söylemekten asla geri durmayacağım" diye yazarken bir başkası da "Sen güzel ve normal bir insansın" diyerek Camila Cabello'ya seslendi.

Bu kadarı da zalimlik!

GENÇLER İÇİN ENDİŞELİ

Genç şarkıcı birkaç yıl önce de yine fazla kilolu olduğu iddiasıyla gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. 2019 yılında Cabello'nun görüntülerine "kilo vermesi gerek" şeklinde eleştiriler yapılmıştı. Cabello da yine sosyal medya üzerinden bu eleştirelere yanıt vermişti. Genç şarkıcı " Ah! Selülitlerim! Aman Tanrım, karnımı içeri çekmemişim! Evet, bunlar kötü fotoğraflar, çekim açısı kötü ama ben de taştan ya da tamamen kastan ibaret bir insan değilim" diye yazmıştı.  Cabello bu konularda kendisini en çok üzen ayrıntının da sosyal medyanın da ağırlıklı etkisiyle, genç kızların "photoshop'lu bir dünyada büyümesi olduğunu belirtmişti. Güzel şarkıcı "mükemmelliğin gerçek olmadığını da eklemişti.

Bu kadarı da zalimlik!

MUTLU AŞK

Genç yaşında şöhreti yakalayan Camila Cabello, meslektaşı Shawn Mendes ile mutlu bir ilişki sürdürüyor. 22 yaşındaki Mendes, Cabello'ya olan aşkını ona itiraf etmek için yıllarca beklediğini de bir röportajında ifade etmişti.

Bu kadarı da zalimlik!

YARIŞMADAN ELENDİ

Tam adı Karla Camila Cabello Estrabao olan Camila Cabello, şöhretini katıldığı yarışmaya borçlu. X Factor seçmelerine katılan Cabello, Aretha Franklin'in Respect şarkısını seslendirdi. Fakat bu şarkının telif hakkını alamadığı için o bölüm yayınlanmadı. Cabello da yarışmadan elendi.  Fakat kısa bir büre sonra diğer yarışmacılarla birlikte stüdyoya geri çağrıldı. Daha sonra Fifth Harmony olarak bilinen kız grubunu oluşturmak için diğer yarışmacılar Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui ve Dinah Jane ile birlikte yeniden bir grup olarak performans göstermeleri istendi. Yarışmayı 3'üncü olarak tamamlayan Fifth Harmony, juri üyesi ve ünlü menajer Simon Cowell'in dikkatini çekti ardından grup Syco Music LA Reid ve Epic Records ile anlaşma sağladı.

Bu kadarı da zalimlik!
MÜZİK GRUBUYLA ŞÖHRETİ YAKALADI

Grup, Reflection ve 7/27 stüdyo albümleriyle birlikte tekli albümü Better Together'ı yayınladı. Çeşitli uluslararası listelerde ilk 10'a giren "Worth It" ve "Work From Home" adlı single'ları ile kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmaya başladılar. Kasım 2015'te Cabello, Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes ile birlikte yazdıkları bir şarkı olan "I Know What You Did Last Summer" adlı bir düet yaptı. ABD'de 20, Kanada'da 18 numara olan single, Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından platin sertifikaya değer görüldü.

Bu kadarı da zalimlik!

KARİYERİNE SOLO OLARAK DEVAM EDİYOR

2016'da, Amerikalı Rapper Machine Gun Kelly ile "Bad Things" adında bir işbirliği yaptılar, şarkı ABD Billboard Hot 100 de kısa zamanda 4 numaraya ulaştı ve Camila Cabello Time dergisi ve Billboard tarafından " 2016'nın En Etkili 25 Genç Sanatçısı" listesine girdi. Camila Cabello 18 Aralık 2016'da sosyal medyadan Fifth Harmony ile yollarını ayırdıklarını açıkladı, her iki taraf da gruptan ayrılma nedeni sorulduğunda çelişkili açıklamalar yaptı. Ardından son kez Dick Clark's New Year's Rockin' Eve programında grup ile bant yayınla performans sergiledi ve solo kariyerine hızlı bir şekilde adım attı. Cabello'nun gruptaki yeri hakkında yazı yazan Billboard gazetecisi, Cabello'nun geçmiş yıllardaki gibi öne çıkmadığı için gruptan ayrılmak istediğini öne sürdü. Cabello, günümüzün en ünlü genç kuşak şarkıcılarından biri.

Bu kadarı da zalimlik!
Bu kadarı da zalimlik!

Los Angeles, Medya, Şarkı, Miami, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bu kadarı da zalimlik! - Son Dakika Magazin


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