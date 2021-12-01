Üye Girişi
Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti - Son Dakika

Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti

01.12.2021 14:47

İstanbul Beyoğlu'nda lodosta yağmur altında sırılsıklam olan turistler durdurdukları taksi sürücülerinin taksimetre açmayıp pazarlık yapmaları sonucu taksiye binemedi. Müşteri seçen taksiciler saniye saniye kameralara kaydedildi.

Kuvvetli lodosun etkili olduğu Taksim Meydanı'nda zor anlar yaşayan turistler, bir de taksi mağduriyeti yaşadılar. İlk olarak yağmur altında kalan ve şiddetli rüzgarda şemsiyeleri kırılan iki kişi bir taksi durdurdu. Bu müşterileri almayan taksicinin 2 metre sonra durup başka bir müşteriyi araca alması kameralara kaydedildi

Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti

TAKSİM'DEN AKSARAY'A PAZARLIKLA 100 LİRA İSTEDİ

Daha sonra yine Taksim Meydanı'ndan Aksaray'a gitmek isteyen bir turist, taksi sürücüsünün taksimetre açmayıp pazarlık yaparak 100 lira istemesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Taksici cep telefonundan o bölgede trafik olduğunu gösterince turist 70 lira teklif etti. Bu ücreti kabul etmeyen taksici müşteriyi araca almadı.

Aynı taksici daha sonra gelen turistlerle de pazarlık yapıp onları da almadı. Bir sonraki gelen turistlerle pazarlık yapıp anlaşan taksici turistleri alıp yoluna devem etti.

Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti

MÜŞTERİ SEÇEN TAKSİCİLER KAMERALARA YAKALANDI

Diğer taraftan bu sabah yine Taksim Meydanı'nda DHA kamerasına yansıyan görüntülerde turistlerin durdurduğu taksi sürücülerinin pazarlık yapmaları ve anlaşamayınca müşteriyi almadan yollarına devam ettikleri görüldü. (DHA)

Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti

İstanbul, Taksi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor 15:52 Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Abdullah Avcı, Şenol Güneş'i geride bıraktı 15:46 Abdullah Avcı, Şenol Güneş'i geride bıraktı Cumhuriyet yazarından Metin Gürcan'la ilgili Aselsan-BAE iddiası 15:42 Cumhuriyet yazarından Metin Gürcan'la ilgili Aselsan-BAE iddiası Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den 15:02 Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi 14:51 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda 14:26 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz

Son Dakika Haberleri
15:53 Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 7 Aralık'ta, üçüncüsünü ise 9 Aralık'ta gerçekleştirecek
15:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı
15:52 Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor
15:46 Abdullah Avcı, Şenol Güneş'i geride bıraktı
15:43 Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Meghan Markle'a sert sözler: Kraliçe'yi incitti, Harry'yi kullandı
15:41 Cumhuriyet yazarından Metin Gürcan'la ilgili Aselsan-BAE iddiası
15:26 Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi
15:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor
15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında!
15:18 Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!
Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 7 Aralık'ta, üçüncüsünü ise 9 Aralık'ta gerçekleştirecek Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 7 Aralık'ta, üçüncüsünü ise 9 Aralık'ta gerçekleştirecek         
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı         
15:52
Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Meghan Markle'a sert sözler: Kraliçe'yi incitti, Harry'yi kullandı Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Meghan Markle'a sert sözler: Kraliçe'yi incitti, Harry'yi kullandı         
15:43
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi         
14:52
Bir YouTuber'ın düzenlediği Squid Game videosu rekor kırdı Bir YouTuber'ın düzenlediği Squid Game videosu rekor kırdı         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 16:00:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement