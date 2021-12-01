Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti - Son Dakika

Kuvvetli lodosun etkili olduğu Taksim Meydanı'nda zor anlar yaşayan turistler, bir de taksi mağduriyeti yaşadılar. İlk olarak yağmur altında kalan ve şiddetli rüzgarda şemsiyeleri kırılan iki kişi bir taksi durdurdu. Bu müşterileri almayan taksicinin 2 metre sonra durup başka bir müşteriyi araca alması kameralara kaydedildi

TAKSİM'DEN AKSARAY'A PAZARLIKLA 100 LİRA İSTEDİ

Daha sonra yine Taksim Meydanı'ndan Aksaray'a gitmek isteyen bir turist, taksi sürücüsünün taksimetre açmayıp pazarlık yaparak 100 lira istemesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Taksici cep telefonundan o bölgede trafik olduğunu gösterince turist 70 lira teklif etti. Bu ücreti kabul etmeyen taksici müşteriyi araca almadı.

Aynı taksici daha sonra gelen turistlerle de pazarlık yapıp onları da almadı. Bir sonraki gelen turistlerle pazarlık yapıp anlaşan taksici turistleri alıp yoluna devem etti.

MÜŞTERİ SEÇEN TAKSİCİLER KAMERALARA YAKALANDI

Diğer taraftan bu sabah yine Taksim Meydanı'nda DHA kamerasına yansıyan görüntülerde turistlerin durdurduğu taksi sürücülerinin pazarlık yapmaları ve anlaşamayınca müşteriyi almadan yollarına devam ettikleri görüldü. (DHA)