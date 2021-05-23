Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler - Son Dakika

11 Mayıs'ta bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yapan 45 yaşındaki A.D, eski sevgilisi olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Ş.T'nin saldırısına uğradı.

DEFALARCA VURDU

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırıda, Ş.T'nin yerdeki A.D'ye yumruk ve tekmeyle defalarca vurduğu görülüyor. A.D'nin boğazına sarılan ve elindeki bıçakla tehdit eden Ş.T, saldırılarını yerde de sürdürüyor.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ve markete alışveriş yapmak için gelen bir müşterinin, yaşanan şiddet olayına tepki vermemesi ise dikkat çekti.Olay yerinden geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.