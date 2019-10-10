Son Dakika Haberleri: Bu kadarına da pes, belediyenin çalışma yaptığı alanlarda mazgalları çaldılar
Son Dakika 3. Sayfa Bu kadarına da pes, belediyenin çalışma yaptığı alanlarda mazgalları çaldılar

Bu kadarına da pes, belediyenin çalışma yaptığı alanlarda mazgalları çaldılar

1 saat önce

Isparta'da, belediye ekiplerince yağmur suyu gider çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda meydana gelen mazgal hırsızlığı olayları sonrasında vatandaşların duyarlı olmaları istendi.

Bu kadarına da pes, belediyenin çalışma yaptığı alanlarda mazgalları çaldılar, System.String[]

Isparta'da, belediye ekiplerince yağmur suyu gider çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda meydana gelen mazgal hırsızlığı olayları sonrasında vatandaşların duyarlı olmaları istendi. Isparta Belediyesi'nce 'Kamuoyuna duyuru' başlığıyla yayımlanan mesajda, "Hırsızlık veya zarar verme olayı görüldüğünde, Belediyemize ya da Emniyet Müdürlüğümüze yapmalarını önemle rica ederiz" denildi.


"Şikayetlerimiz ilgili mercilere yapılmış olup, gerekli tahkikat titizlikle sürdürülmekte"


Isparta Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi; "Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce kış aylarına yaklaşılan şu günlerde özellikle vatandaşlarımızın daha rahat edebilmeleri amaçlanmış ve bu yönde yağmur suyu çalışmalarımız ağırlık kazanmıştır. Son günlerde ise Hızırbey, Ayazmana Mahallelerimiz başta olmak üzere şehrimizin muhtelif yerleşim alanlarında yer alan yağmur suyu ızgaralarımız kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınmaktadır. Yağmur suyu ızgaralarının çalınması ile ilgili olarak gerekli şikayetlerimiz ilgili mercilere yapılmış olup, gerekli tahkikat titizlikle sürdürülmekte hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Vatandaşlarımızın da bu noktada konuya hassasiyetle yaklaşmalarını ve herhangi bir hırsızlık veya zarar verme esnasında gerekli ihbarlarını Belediyemize ya da Emniyet Müdürlüğümüze yapmalarını önemle rica ederiz". - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:34 Kaynak: İHA
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