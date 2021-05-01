Bu kadarına da "pes" dedirten görüntüler...Hareket halindeki aracın üzerine çıkıp oynamaya başladı - Son Dakika

Bu kadarına da "pes" dedirten görüntüler...Hareket halindeki aracın üzerine çıkıp oynamaya başladı

01.05.2021 21:51

Bu kadarına da "pes" dedirten görüntüler.

Bu kadarına da "pes" dedirten görüntüler...Hareket halindeki aracın üzerine çıkıp oynamaya başladı

Hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attılar

Seyir halinde olan araçtan ayaklarını sarkıttı

ANTALYA - Antalya'da trafikte seyir halinde olan birkaç gencin çektiği video izleyenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntülerde bir gencin seyir halinde olan aracın direksiyonundan ayrılarak tavanına oturduğu görüldü. Bir süre sonra ise aynı araçta diğer arkadaş önce sürücü koltuğuna geçti sonra ayaklarını sarkıttı. Gençlerin hem kendi canını tehlikeye attığı hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydığı görüntülere tepki geldi.

Sosyal medyaya düşen ve Antalya- Korkuteli karayolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde otomobil ile seyir halinde olan bir gencin önce, sürücü koltuğundan çıkarak aracın tavanına oturduğu ve kapısını da açarak ayaklarını kapıya dayadığı görüldü. Bir süre bu şekilde seyahat eden aracın sürücü koltuğuna bu kez seyir halinde iken yolcu koltuğunda bulunan arkadaşı geçti. Aracı bir süre kullanan genç, daha sonra arkadaşına uyarak ayaklarını dışarı sarkıttı. Gençlerin ölüme meydan okurcasına adeta hem kendi canlarını tehlikeye attığı hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydığı görüntüleri izleyenler adeta dehşete düştü.

Gençler bununla da kalmayarak yine şehrin bir başka noktasına aynı davranışlarına devam ettiği görüldü. Dehşete düşüren anları ise aracın arkasından gelen motosikletli arkadaşları çekti. Çektikleri skandal görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve altına, "Ayakta yine kullanırım. Otomatik şoförsüz hız sabitleyici, TOFAŞ'tan daha fazlası" sözlerini yazması ve "jandarma gelirse bizi kovalamaz" demesi "pes" dedirtti. Öte yandan gençlerin zaman zaman direksiyonu bırakarak karşı şeride geçtiği de görüldü.

Görüntüleri izleyenler ise duruma tepki gösterdi.

Bu kadarına da pes dedirten görüntüler...Hareket halindeki aracın üzerine çıkıp oynamaya başladı
Bu kadarına da pes dedirten görüntüler...Hareket halindeki aracın üzerine çıkıp oynamaya başladı
Bu kadarına da pes dedirten görüntüler...Hareket halindeki aracın üzerine çıkıp oynamaya başladı
Bu kadarına da pes dedirten görüntüler...Hareket halindeki aracın üzerine çıkıp oynamaya başladı

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu kadarına da 'pes' dedirten görüntüler...Hareket halindeki aracın üzerine çıkıp oynamaya başladı - Son Dakika


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