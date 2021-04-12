Bu kadarına da pes... Evi ve arabası var ama dileniyor - Son Dakika

Bu kadarına da pes... Evi ve arabası var ama dileniyor

MERSİN - Mersin'de, zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik yaptıkları operasyonda, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yaptığı belirlenen bir kadının, üzerine kayıtlı bir evi ve arabası olduğu ortaya çıktı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Esnaf ve vatandaşların şikayet ve talebi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, insanların dini ve vicdani duygularını kullanarak cami avlularında, park ve meydanlarda, cadde ve sokaklarda dilenip haksız kazanç elde eden veya izin almaksızın kaldırımları işgal ederek satış yapan kişilere yönelik denetim yapıldı.

Dilenen kadının evi ve arabası olduğu ortaya çıktı

Ekipler bu denetimlerinde, dilendikleri tespit edilen 2, izinsiz satış yaparak kaldırım işgaline yol açan bir kadını, müdürlüğe ait araçla belediye binasında bulunan Akdeniz Zabıta Müdürlüğü merkezine getirdi. Kadınların birinin kucağında küçük bir bebek olması dikkat çekti.

Yapılan kimlik tespitinde, dilenenlerden birinin; Turgut Reis Mahallesi Müftü Cami civarında vatandaşlardan para toplayan N.Ç. adlı kadın olduğu ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin, yaptığı araştırma sonucunda, dilenen bu kadının, tapuda üzerinde kayıtlı bir evi ile bir arabası olduğu ortaya çıkarıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tutanaklar tutularak, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33'üncü ve 38'inci maddeleri gereği idari işlem yapılan 3 kişiye 204'er lira tutarında para cezası kesildi.

Operasyonlar aralıksız devam edecek

Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşlara yaptığı çağrıda; insanların dini ve vicdani duygularını kullanarak para toplamaya çalışan, haksız kazanç elde eden kişilere itibar edilmemesini istedi. Dilenen bu kişilerin, zabıta ekiplerini fark eder etmez, vatandaşlardan haksızca topladıkları paraları, kendilerini gözetleyen kişiye teslim ettiklerini ve bu kişinin de kaçarak izini kaybettirdiğini belirten Sivaslıoğlu, dilendikleri tespit edilen kişilere yönelik denetimlerin kesintisiz süreceğini ifade etti.