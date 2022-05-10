Bu kadarına da pes! Gece sokak ortasında doğum yaptı, bebeğini poşete koyup terk etti - Son Dakika
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Bu kadarına da pes! Gece sokak ortasında doğum yaptı, bebeğini poşete koyup terk etti

10.05.2022 09:50

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan yürek sızlatan olayda, bir kadın gece sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti. Yaşanan olayda ekipler bebeği hastaneye kaldırırken vicdansız anneyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'da gece geç saatlerde mahallenin karanlık sokağına gelen hamile bir kadın, kendi başına doğum yaptı. Daha sonra doğurduğu bebeğini bir poşete bırakan vicdansız anne, bebeğini sokağa bırakarak olay yerini terk etti.

MAHALLE SAKİNLERİ AĞLAMA SESİ DUYDU

Karanlık sokakta bebek ağlamasını duyan mahalle sakinleri, bir poşet içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etmeleri üzerine durumu polis ve 112 Acil Ekiplerine bildirdi.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, bebeği doğurup sokağa atan vicdansız anneyi bulmak için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa, Polis, Doğum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu kadarına da pes! Gece sokak ortasında doğum yaptı, bebeğini poşete koyup terk etti - Son Dakika


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