Elazığ'da akılalmaz hırsızlık! Yazlık köye kamyonla gelen grup 15 evi talan etti - Son Dakika
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Elazığ'da akılalmaz hırsızlık! Yazlık köye kamyonla gelen grup 15 evi talan etti

20.11.2022 08:58

Elazığ'da yazlık olarak kullanılan köye kamyonla gelen hırsızlar kapı, pencere ve duvarları kırarak girdikleri 15 evi talan etti. Değerli gördükleri her şeyi kamyona yükleyen hırsızlar kayıplara karışırken haberi aldıktan sonra evlerine gelen vatandaşlar şok geçirdi. Jandarma ekipleri şüphelilerin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Elazığ'da evlerin yazlık olarak kullandığı mezrada kış gelince sadece bir kaç aile kalıyor. Bunu fırsat bile hırsızlar, uygun anı kolladı ve kamyonla mezraya geldi. Kapı, pencere ve duvarları kırarak 15 eve giren hırsızlar, televizyon, petek, çamaşır makinesi, bakır kazan olmak üzere değerli buldukları ne varsa kamyona yükleyerek çalıp götürdü. Hafta sonu mezraya gelen ve evinin pencerelerinin kırılarak soyulduğunu fark eden vatandaşlardan biri durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Aynı zamanda haberi aldıktan sonra koşarak evlerine gelen mezra sakinleri adeta şok geçirdi. Yaklaşık 500 bin liralık zararın olduğu mezrada jandarma ekipleri, hırsızlık yapılan tüm evlerde tek tek inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

"NE VARSA ALIP GÖTÜRMÜŞLER"

Köyde yaz aylarında ikamet ettiğini belirten Turgay Güler, "Şuan merkezdeyim. Kış olduğu için İstanbul'a giden komşumuz telefon açarak bahçelerimize hırsız girdiğini söyledi. Bende gelip eve baktığımda evin alt katında girişi olan mutfak penceresinin kapısını kırıp içeri girmişler. Eve ilk bakınmamda çatıda 3 parça bakır kazan ve stili götürmüşler. Evin içerisinde ki yedek anahtarı alarak malzemeleri çıkartmışlar sonra kapıyı kilitleyerek evden çıkmışlar. Benimle birlikte mahallemizde bulunan yaklaşık 15 eve girmişler. Girdikleri evlerde genelde bakır kazanları, televizyon, çamaşır makinesi değerli olan ne varsa alıp götürmüşler. Jandarma ekiplerimiz burada inceleme yapıyor. İnşallah en kısa zamanda hırsızlar tespit edilir bizim de zararlarımız karşılanır" dedi.

Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık: Kamyonla köye gelen hırsızlar 15 evi talan etti

"PETEKLERİ BİLE ÇALDILAR"

Komşularının 2 saat önce haber verdiğini belirten Hidai Bilgin, "Yazlık evime geldiğimde çok iyi yaptırdığım pencerenin demiri sökülmüş pencereyi de kırarak içeri girmişler. İçeri girdiğimde her tarafı darmadağın ettiklerini fark ettim. Evden ne götürmüşler tespit edemedim. Sadece 3 bakır kazan ve 2 tane bakır tencerenin gittiğini fark ettim. Epeyi bir zarara uğradım. Suçluların bulunmasını istiyorum. Burada 10'dan fazla evi aynı şekilde soymuşlar. Komşumuzun evindeki televizyonu götürmüşler, ben kendi evimdeki televizyonu götürmeseydim benimkini de götürürlerdi. Başka şeylerin gittiğini fark etmem için eşimle gelip kontrol etmem gerekiyor. Köyde sürekli oturan bir komşumuz da var onun evine bir şey yapamamışlar. Bir diğer komşumuzun peteklerine kadar söküp götürmüşler" ifadelerini kullandı.

Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık: Kamyonla köye gelen hırsızlar 15 evi talan etti

"ÇOK CİDDİ ZARARIMIZ VAR"

Yeşilyurt mezrasında ikamet ettiğini aktaran İzzet Yıldırım, "Burada yazlık bir evim var. Her hafta sonu ailemle birlikte gelip burada vakit geçiriyoruz. Bu hafta da geldiğimizde girişte bizim komşularımızın dış kapılarının açık olduğunu gördük. Bu beni tereddüt ettirdi. Gelip kendi evime baktığımızda hırsızların bizim evimize, annemlerin, kardeşimin ve komşularımın evlerine girerek soyulduğumuzu fark ettik. Çok ciddi bir zararımız var. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir an evvel bu hırsızların bulunup maddi zararının karşılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık: Kamyonla köye gelen hırsızlar 15 evi talan etti
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da akılalmaz hırsızlık! Yazlık köye kamyonla gelen grup 15 evi talan etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da akılalmaz hırsızlık! Yazlık köye kamyonla gelen grup 15 evi talan etti - Son Dakika
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