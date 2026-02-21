Bu kadarına da pes! Kışlık kombinini hırsızlıkla yaptı

Elazığ'da hayrete düşüren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir mağazadan ağzında sigarayla mont çalan şüpheli, çaldığı montu üzerinden çıkarmadan girdiği başka bir iş yerinden de ayakkabı alarak kayıplara karıştı. Her iki hırsızlık anı da güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, önce bir giyim mağazasına girerek gözüne kestirdiği montu inceledi. Beğendiği ürünü alan şüpheli, durumu kimseye hissettirmeden mağazadan ayrıldı.

REYONLARI DOLAŞIP AYAKKABI DENEDİ

Hırsızlık bununla da sınırlı kalmadı. Üzerinde çaldığı montla bu kez bir ayakkabı mağazasına yönelen şahıs, ağzındaki sigarayla bir süre reyonları dolaşıp ayakkabıları denedi. O sırada çalışanın kısa süreli uzaklaşmasını fırsata çeviren şüpheli, seçtiği ayakkabıyı yanında getirdiği poşete koydu.

SOĞUKKANLILIĞI ŞOKE ETTİ

Daha sonra mağaza çalışanının yanına gelmesiyle soğukkanlı tavırlarını sürdüren şahıs, bir süre sohbet ederek dikkat dağıttı. Ardından poşetin içindeki ayakkabıyla birlikte iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Rahat hareketleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Yaşanan anlar iki farklı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin ilk mağazada montu inceleyip çaldığı, ardından sigarası ve çalıntı montuyla girdiği ayakkabı mağazasında ikinci hırsızlığı gerçekleştirdiği açıkça görülüyor.

İş yeri sahiplerinin şikâyeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.