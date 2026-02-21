Bu kadarına da pes! Kışlık kombinini hırsızlıkla yaptı - Son Dakika
Bu kadarına da pes! Kışlık kombinini hırsızlıkla yaptı

21.02.2026 10:18
Elazığ'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir mağazadan ağzında sigarasıyla mont çalan şahıs, üzerindeki çalıntı montla girdiği bir başka işletmeden de ayakkabı çalarak uzaklaştı. Şahsın her iki iş yerinde gerçekleştirdiği hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, önce bir giyim mağazasına girerek gözüne kestirdiği montu inceledi. Beğendiği ürünü alan şüpheli, durumu kimseye hissettirmeden mağazadan ayrıldı.

REYONLARI DOLAŞIP AYAKKABI DENEDİ

Hırsızlık bununla da sınırlı kalmadı. Üzerinde çaldığı montla bu kez bir ayakkabı mağazasına yönelen şahıs, ağzındaki sigarayla bir süre reyonları dolaşıp ayakkabıları denedi. O sırada çalışanın kısa süreli uzaklaşmasını fırsata çeviren şüpheli, seçtiği ayakkabıyı yanında getirdiği poşete koydu.

SOĞUKKANLILIĞI ŞOKE ETTİ

Daha sonra mağaza çalışanının yanına gelmesiyle soğukkanlı tavırlarını sürdüren şahıs, bir süre sohbet ederek dikkat dağıttı. Ardından poşetin içindeki ayakkabıyla birlikte iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Rahat hareketleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Yaşanan anlar iki farklı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin ilk mağazada montu inceleyip çaldığı, ardından sigarası ve çalıntı montuyla girdiği ayakkabı mağazasında ikinci hırsızlığı gerçekleştirdiği açıkça görülüyor.

İş yeri sahiplerinin şikâyeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:49
Murat Yıldırım’ı zorlayan bayılma sahnesi Partnerini kaldıramadı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
