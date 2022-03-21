Bu kadarına da pes: Salça kutusu ve zeytin tenekelerinde uyuşturucu saklamışlar - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramalarda salça kutusu ve zeytin tenekelerine gizlenmiş vaziyette 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Diyarbakır'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin yolcu olarak bulunduğu araç Jandarma ekiplerince takibe alındı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada şüphelinin salça kutusu ve zeytin tenekelerine sakladığı 17 Kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. - ELAZIĞ