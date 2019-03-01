Son Dakika Haberleri: Bu Kadın 294 Kg Ağırlığındaydı, 12 Ay Sonra Kadının Nasıl Değiştiğini Görün.. İnanılmaz Dönüşüm!

Bu Kadın 294 Kg Ağırlığındaydı, 12 Ay Sonra Kadının Nasıl Değiştiğini Görün.. İnanılmaz Dönüşüm!

2 saat önce

Yemek yemek, teknolojinin ve yoğun iş hayatının bize getirdiği stresli yaşamdan kurtulmak için hepimizin kaçış noktasıdır.

Yemek yemek, teknolojinin ve yoğun iş hayatının bize getirdiği stresli yaşamdan kurtulmak için hepimizin kaçış noktasıdır.Dondurmalar, Fast food'lar,Tatlılar,Hamburgerler ve Pizzalar.Kim bu müthiş lezzetlere hayır diyebilir ki'Ama günün sonunda bu lezzetli ama sağlıksız yiyeceklerin zararlarıyla karşı karşıya kalabiliriz.Bunların arasında en çok şikayet edilen sorun ise hepimizin bildiği gibi "obezite'.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:08 Kaynak: Youtube

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