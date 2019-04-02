Bu Kadın Binlerce Çocuğu Tabuta Koyup Kaçırdı - Yakalanınca Neden Yaptığı Ortaya Çıktı
1 saat önce
Bu Kadın Binlerce Çocuğu Tabuta Koyup Kaçırdı - Yakalanınca Neden Yaptığı Ortaya Çıktı.
Bu Kadın Binlerce Çocuğu Tabuta Koyup Kaçırdı - Yakalanınca Neden Yaptığı Ortaya Çıktı
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:08 Kaynak: Youtube
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