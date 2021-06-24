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Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon başında - Son Dakika

Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon başında

24.06.2021 16:51

Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon başında Ordu'da 10 yılı aşkın süredir kadın ambulans şoförü olarak görev yapan Ayşe Kılınç ve Ayşegül Pala, direksiyonları başında hayat kurtarmak için adeta zamanla yarışıyor.

Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon başında

ORDU - Ordu'da 10 yılı aşkın süredir kadın ambulans şoförü olarak görev yapan Ayşe Kılınç ve Ayşegül Pala, direksiyonları başında hayat kurtarmak için adeta zamanla yarışıyor. İller arası nakillerde de görev alan kadın ambulans şoförler, aldıkları hastaları yoğun trafiği aşarak, zamanında hastaneye ulaştırmak için çaba gösteriyor.

Türkiye'de sayıları, erkeklere göre az olmasına rağmen alkışlanacak bir mesleği yürüten kadın ambulans şoförler, erkeklere taş çıkartıyor. Ordu'da 10 yılı aşkın süredir görev yapan kadın ambulans şoförleri hem farklı illere nakillerde hem de il genelindeki hastaların nakillerinde hayat kurtarıyor. Aldıkları ileri sürüş eğitim teknikleri ile ambulanslar ile trafikte rahatça hareket eden kadın sürücüleri görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Zamanla yarışıyoruz"

Gülyalı ilçesinde 12 yıldır sürücü sağlık personeli olarak görev yapan Ayşe Kılınç, görev başında zamanla yarıştıklarını ve hastaların hayatlarını kurtarmak adına çabaladıklarını belirterek, "2007 yılında Sağlık Bakanlığı ataması ile yerleşmiştim. 2008 yılında da ileri sürüş teknikleri eğitimi aldım, 2009 yılında da aktif olarak sürücülük yapmaya başladım. Zamanla yarışıyoruz, bazen bir vakada iken bir sonraki vakamız neredeyse hazır olmuş oluyor. Onu biran önce teslim edip yeni vakaya çıkmamız gerekiyor. Ordu'da çoğu zaman zorluk çekmiyoruz, vatandaşlar gerçekten çok fazla ile göre yol verme konusunda ön planda. Ordu ili genelinde il dışında görevlere gittiğimiz de oluyor. Bizi ilk defa görenleri anlıyoruz ama 12 yıldır olumsuz bir şey duymadım" dedi.

"Diğer illere gittiğimizde övgü ile karşılanıyoruz"

Altınordu'da 2 numaralı acil sağlık istasyonunda ambulans şoförü olarak görev yapan Ayşegül Pala ise, "2011 yılından bu yana sürücü ATT olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 10 senedir sürücü olarak görev yapıyorum. Erkeklere oranlar farklı bir zorluk yaşadığımız söylenemez, belki halkın gözünde güçsel olarak eksik göründüğümüz için böyle bir önyargı ile karşılaşıyor olabiliriz ama Ordu halkı bizi görmeye alıştı. Şehir içinde bir sıkıntı yaşamıyoruz, diğer illere gittiğimizde de övgü ile karşılıyorlar" şeklinde konuştu.

"Amacımız olay yerinde biran önce ulaşmak"

Türkiye genelindeki tüm illere ihtiyaç halinde, nakil durumunda, şehir içerisindeki tüm ilçelere de acil vaka olarak gidiş ve dönüş yaptıklarını belirten Pala, "Birini kurtarmak, birisine yardımcı olmanın vicdani darlığı ile birlikte siren ve adrenalin ile birlikte, koşturmayla birlikte biran önce olay yerine ulaşmak amacımız" ifadelerine yer verdi.

"Ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar"

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı ve 112 Acil Servis Hizmetleri'nden sorumlu Uzm. Dr. Kerem Dost Bilmez, Ordu'da acil sağlık hizmetlerini 80 adet ambulans ve 42 adet ile istasyon ile sürdürdüklerini söyledi. Bu ambulansların içerisinde kar paletli ve obez ambulansı ile hizmetlerin devam ettiğini ifade eden Uzm. Dr. Kerem Dost Bilmez, afetlerde hizmet veren UMKE araçlarının da mevcut olduğunu kaydetti. 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri arasında kadın personellerin bulunduğunu ve bu personellerden ikisinin ambulans sürücüsü olarak yaklaşık 10 yıldır hizmet verdiğini kaydeden Uzm. Dr. Kerem Dost Bilmez, şu ifadelere yer verdi:

"İki kadın sürücümüz mevcut. Bu arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Zaman içinde belli zorluklar yaşadılar ancak Ordu ilimiz bu kadın sürücülerimizi zaman içinde kabullendi. İlk başlarda vakaya gittiklerinde 'bu ambulansın sürücüsü erkek değil mi?' diye soranlar oluyordu ama zaman içerisinde alıştılar."

"Görevlerini gayet güzel yerine getiriyorlar"

"Kadın sürücülerimizi bizim için çok değerli, görevlerini gayet güzel bir şekilde yerine getiriyorlar" diyen Dr. Kerem Dost Bilmez, "Sürücülerimiz, gerekli eğitimleri ve ambulans sürüş eğitimlerini alıyorlar. Sonrasında da hem il içinde, hem de il dışına gerekli nakilleri gerçekleştiriyorlar. Ordu 112 olarak kentsel vakalara 10 dakikanın altında, kırsal vakalara ise 30 dakikanın altında ulaşmaktayız. Vatandaşlarımızdan ricamız, ambulansa yol vermek bir yaşama yol vermek demektir. Lütfen trafikte bir ambulansı gördüğünüzde yol verin" şeklinde konuştu.

Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon başında
Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon başında
Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon başında
Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon başında

Ayşe Kılınç, Ambulans, Ordu, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon başında - Son Dakika


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