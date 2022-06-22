Bu kadınlar sadece para ve ziynet eşyası çalıyor - Son Dakika
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Bu kadınlar sadece para ve ziynet eşyası çalıyor

22.06.2022 10:43
Bu kadınlar sadece para ve ziynet eşyası çalıyor

Eskişehir'de, profesyonellikleri ve sadece ziynet eşyası çalmaları ile dikkat çeken 3 kadının oluşturduğu hırsızlık çetesi birbirine yakın iki mahalle halkını tedirgin ediyor.

Eskişehir'de, profesyonellikleri ve sadece ziynet eşyası çalmaları ile dikkat çeken 3 kadının oluşturduğu hırsızlık çetesi birbirine yakın iki mahalle halkını tedirgin ediyor.

Komşu olan Kurtuluş ve Gökmeydan mahallerinde, iddiaya göre eşkalleri uyuşan 3 kişi, farklı zamanlarda 2 evden toplamda 150 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştılar. Son alarak 16 Haziran 2022 tarihinde K.A. isimli vatandaşın Gökmeydan mahallesindeki bir apartmanın 4'üncü katındaki evine giren hırsızlar, yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyasını çaldı. Ev sahibinden bir saat sonra boş eve giren hırsızların, deyim yerindeyse ziynet eşyalarını eliyle koymuş gibi bulmaları ev sahibi K.A.'yı şaşkına çevirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşan K.A. vatandaşları uyardı.

"Bir kadının bu denli hırsızlık yapabileceği insanı düşündürüyor"

Görüntüleri gören Ömer Aksu isimli vatandaş ise aynı şahısların bir yıl önce kendi evine girdiğini ve 50 bin liralık ziynet eşyasının çalındığın iddia etti. Üç kadın olduğu sanılan hırsızlar, Vatan Caddesi'nde bir apartmanın 7'inci katında ikamet eden Aksu, 3 kademeli kilidinin ustaca açıldığını ve gündüz vakti olan hırsızlıkta 50 bin liralık ziynet eşyasını çalındığını belirtti. 25 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen olay hakkında İHA muhabirine konuşan Ömer Aksu, şunları söyledi;

"Çocuğumuzun bayramda topladığı paraları dahi alıp gitmişler"

"O görüntüleri sosyal medyada izleyince bizimden başımızdan böyle bir olay geçti. Üç kadın gündüz vakti biz evde yokken geliyor ve çelik kapıyı sanırım levye ile açıyorlar. İçlerinden biri erkek de olabilir tabii ki bilemiyorum. Polis geldi, inceleme yaptı. Parmak izlerini topladı, ama bir şey çıkmadı. Kamera görüntülerini bulduk, girip çıkarken çok net görüntüleri var ama bir sonuç alınamadı. Şimdi bu yeni hırsızlık görüntülerini görünce sizinle iletişime geçtim. Başka insanların başı yanmasın diye. Geçen yıl kurban bayramından sonra olmuştu bu olay. Hatta altınların yanı sıra çocuğumuzun bayramda topladığı paraları dahi alıp gitmişler. Evden sadece ziynet eşyası alıyorlar. Çocukların iki adet yeni laptopu vardı onlara dokunmamışlar. Çelik kapının pimlerini kırarak kilitli kapıyı açmışlar. Bir kadının bu denli hırsızlık yapabileceği insanı düşündürüyor. Ama güvenlik kamerası görüntülerinde 3 tane kadın görünüyor."

"Ziynet eşyalarını mümkünse evde bırakmasınlar"

Olaydan sonra aldığı önlemlerden bahseden Ömer Aksu, diğer vatandaşları, "Ben araştırıp alarmlı kilit taktırdım kapıma. Kilitli kapıda fayda etmiyor açıyorlar ama yine de çift emniyetli kapılarını kitlensinler. Ziynet eşyalarını mümkünse evde bırakmasınlar." şeklinde uyardı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Gökmeydan, Ömer Aksu, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu kadınlar sadece para ve ziynet eşyası çalıyor - Son Dakika

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