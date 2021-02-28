Bu kadınların ojesi de matbaa boyası - Son Dakika
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Bu kadınların ojesi de matbaa boyası

28.02.2021 09:15
Bu kadınların ojesi de matbaa boyası

Bu kadınların ojesi de matbaa boyasıANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir matbaanın basım bölümünde kadınlar birlikte çalışıyor.

Bu kadınların ojesi de matbaa boyası

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir matbaanın basım bölümünde kadınlar birlikte çalışıyor.  Ağır iş olarak görüldüğü için erkeklerin bile tercih etmekte zorlandığı matbaacılığı kadınlar uzun yıllardır severek yapıyor. 30 yıllık matbaa ustası Kadriye Yaşar (53) bu mesleğe iş bulamadığı için erkeklere inat girdiğini ve şimdi severek yaptığını belirterek, "Bizim ojemiz de matbaa boyası" dedi.

Alanya'da bir matbaanın kadın ustaları görenleri şaşırtıyor. Matbaanın basım işlerini bir grup kadın üstlenirken, birçok erkeğin dahi ağır iş olarak gördüğü için yapmak istemediği matbaacılığı onlar severek yapıyor. Uzun yıllardır bir arada çalışan kadın matbaa ustaları yeni çıraklar da yetiştirmeyi ihmal etmiyor.

'KADINLAR İSTEDİĞİ ZAMAN YAPAMAYACAĞI İŞ YOK'

Yaklaşık 18 yıldır matbaada çalışan ve bu işi severek yaptığını ifade eden Feray Yaman (52), kadınların istedikten sonra yapamayacağı iş olmadığını söyledi. Yaman, "Bir kadının istediği zaman yapamayacağı iş yok. Ailede yuvayı yapan dişi kuş. Eşine yardımcı daha sonra da istediği zaman istediği işi erkek kadın ayırt etmeden Müslüman Türk kadının her işi başarabileceğine ben inanıyorum. Görüldüğü üzere çalışmalarımız da bu inancımı destekliyor" dedi.

'SADECE AĞIRLIKLARI KALDIRMAK ZOR GERİSİ ÇOK KOLAY'Yaşadıkları zorluklardan da bahseden Yaman, tek sorunun ağırlık olduğunu belirtirken, "Sadece ağır olan şeyleri kaldırmak, taşımak zor oluyor. Ama zeka olarak baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası işin toparlanması bizim için hiçbir sorun olmuyor, çok kolay" diye konuştu.

'BİZİM OJEMİZ MATBAA BOYASI'Yıllar evvel iş bulamadığı ve erkeklerin inadına, onların yapabileceği her işi yapabileceğini göstermek için matbaacılığa başlayan ve 30 yıldır evine bu iş sayesinde ekmek götürdüğünü aktaran Kadriye Yaşar da şöyle konuştu:

"Evet bu işin zor tarafları var, özellikle ağırlıkları taşımak konusunda ama zamanla vücut ona da alışıyor. En kötü tarafı pis olması, boyaları. Kadınların ojeleri kırmızı vs. ama bizim ojemiz de matbaa boyası, her renkten var. Alıştık. Ben matbaada aşçı olarak başlamıştım. Orada ustayı izlerken merak ettim, çok hoşuma gitti ve ilgimi çekti. Bir de etrafımda o kadar çok erkek işçi vardı ki iş bulamadım diye onlara inat 'iş nasıl bulunurmuş bakın' der gibi ben bu mesleğe atıldım. İyi ki de öyle yapmışım."

'BU İŞ AŞK GİBİ'Herkese bu mesleği önerebileceğini söyleyen Kadriye Yaşar, şöyle konuştu: "Kesinlikle herkese öneririm. Kadının yapamayacağı iş yoktur. İnşaatta çalışan kadınlarımız bile var, matbaayı neden yapmasınlar? Sadece tavsiyelerimiz bu meslekte dikkatli olmaları ki her meslekte öyle de özellikle matbaada dikkat, özveri gerekli. Sevmek lazım, çünkü erkekler bile pis iş diye girmek istemiyor. Bu işi sevmeleri lazım. Aşk gibi bir şey."

'AİLEMİ BU MESLEKTEN GEÇİNDİRİYORUM'

Kadın matbaası ustası olarak kendilerini gören herkesin olumlu tepkiler verdiğini anlatan Yaşar, "İlk zamanlar ellerim sürekli boya olduğu için 'Sen verem misin?' diyorlardı. Çıkaramıyordum. Şimdi çevrem alıştı. Önceden yemeğimi yemiyorlardı, şimdi yiyorlar. Şu anda çok takdir edenler var. Ben ailemi bu meslekten geçindiriyorum. Neden olmasın" dedi.

Kaynak: DHA
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