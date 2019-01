Bu kafede eğlenerek İngilizce öğreniyorlar Fatsa Şehit Birol Yavuz İmam Hatip Ortaokulunda kurulan 'English Cafe', çocukların eğlenerek İngilizce öğrenmesine imkan sağlıyorÖğrenciler, İngilizce konuşarak oynadıkları oyunların karşılığında topladıkları puanlar ile çeşitli ikramlardan faydalanabiliyor Okul Müdürü Muhsin Çok, proje sayesinde öğrencilerin İngilizceyi daha çok sevdiğini ve dersi daha güzel anladıklarını söylüyorORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir okulda hayata geçirilen 'English Cafe'de öğrenciler, hem eğlenerek İngilizce öğrenip sınavlara hazırlanıyor, hem de oynadıkları oyunlarla topladıkları puanlar karşılığı kendilerine sunulan ikramlardan faydalanabiliyor.İlçedeki Şehit Birol Yavuz İmam Hatip Ortaokulunda farklı proje hayata geçirildi. İngilizce öğretmenleri, öğrencilerin daha kaliteli ve eğlenceli bir şekilde İngilizce öğrenmeleri için bir projeye imza atarak, English Cafe'yi kurdu. Okul binası içerisinde kurulan kafede öğrenciler, İngilizce konuşarak oynadıkları çeşitli oyunların karşılığında puanlar toplayabiliyor. Kazanılan puanların sonucunda ise öğrenciler, kafe içerisinde kendilerine sunulan kek, çikolata, soğuk çay, meyve suyu gibi ikramları alabiliyor. Öğrencilerin İngilizce konuşma çabasını arttıran projede ayrıca, öğretmen baskını ve not kaygısı olmadığı için öğrenciler daha rahat ve keyifli anlar geçirebiliyor."Projeden sonra çocukların daha iyi İngilizce konuştuklarını ve İngilizceyi sevdiklerini gördük"Okul Müdürü Muhsin Çok, okulun İngilizce ağırlıklı eğitim veren bir kurum olduğunu belirterek, projeden sonra öğrencilerin İngilizce dersini daha çok sevdiklerini kaydetti. Proje hakkında bilgilendirmede bulunan Müdür Muhsin Çok, "İmam Hatip Ortaokulu programı uyguluyoruz. Bu proje ile hem İngilizce ağırlıklı eğitim gören öğrencilerimizin hem İngilizceyi daha güzel konuşmasına yönelik çalışma hem de İngilizce dersini sevdirmek adına olan bir proje. Arkadaşlarımız proje önerisi ile geldiği zaman çok güzel bir proje olduğunu söyledik ve destek olduk. Proje kapsamında çocuklarımız buraya geliyorlar ve içeride sadece İngilizce konuşuyorlar. Karşılığında da toplamış oldukları puanlar ile biz de kendilerine çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Çocukların projeden sonra daha iyi İngilizce konuştuklarını ve dersi daha iyi sevdiklerini gördük. Umarım bu proje tüm yurtta yaygınlaşır" dedi."Öğretmen baskını ve not kaygısı olmadığı için öğrenciler daha iyi İngilizce konuşuyor"Okulun İngilizce öğretmenlerinden Büşra Demir de projeyi bir başka öğretmen arkadaşı ile birlikte tasarladıklarını ve uygulamaya geçirdiklerini belirterek, "Amacımız, ülkemizin en büyük problemlerinden birisi olan İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmayı öğrencilerimize sevdirmek. Buna bağlı olarak böyle bir kafe tasarladık. Onların eğlenerek mutlu bir şekilde kendi aralarında günlük konuşmalar yaparak, İngilizceyi daha etkin konuşmalarını umuyoruz. Öğretmen baskını ve not kaygısı altında kalmadan, öğrencilerin çok daha iyi İngilizce konuştuklarını gözlemledik" şeklinde konuştu. LGS sınavlarına da hazırlanıyorlarÖğrenciler ise proje ile birlikte İngilizce derslerinin daha verimli olduğunu ve bu dili daha iyi konuştuklarını söylediler. Kazandıkları puanlar ile kendilerine aldıkları yiyecek ve içeceklerin kendilerini mutlu ettiğine dikkat çeken öğrenciler projenin, LGS sınavındaki İngilizce sorunları için de etkili olacağına inandıklarını aktardılar.