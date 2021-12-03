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Bu kafede engel yok, sevgi var - Son Dakika

Bu kafede engel yok, sevgi var

03.12.2021 21:08

Bu kafede engel yok, sevgi var -Ankara'da bulunan 'Engelsiz Kafe' engelsiz misafirlerini ağırladı Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi hayata geçirilen Engelsiz Kafe'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Bu kafede engel yok, sevgi var

- Ankara'da bulunan 'Engelsiz Kafe' engelsiz misafirlerini ağırladı

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi hayata geçirilen Engelsiz Kafe'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Engelsiz Kafe çalışanları bu özel gün dolayısıyla misafir ettiği engelli bireyler ve ailelerine hazırladıkları engelleri aşan lezzetleri ücretsiz olarak ikram etti.

Engelli bireylere yönelik yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi'nce geçtiğimiz yıl kurulan Kahramankazan Engelsiz Kafe'de, farklı engel türlerine sahip 15 birey çalışıyor. Kafede hazırlanan yemek ve içeceklere, bunların müşterilere ikram edilmesine kadar tüm işler bir engele sahip bireyler tarafından yapılıyor. Müşterilerini güler yüzle karşılayan kafe çalışanları, misafirlerinin işletmelerinden mutlu ve memnun ayrılmaları için büyük çaba harcıyor. Engelsiz Kafe'de çalışan tüm engelli bireylerin sosyal güvenceleri Kahramankazan Belediyesi tarafından karşılanıyor. Ayrıca, kafeden elde edilen gelir de burada çalışan engelli bireylere veriliyor. Engelli bireyler böylece hem sosyal güvenceye sahip olurken, hem de kendi işlerinin patronu oluyor.

Misafirlere engelleri aşan ikramlar

Engelsiz Kafe çalışanları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireyler ve ailelerini ağırladı. Gün dolayısıyla kafe çalışanı engelli bireylerce hazırlanan engelleri aşan lezzetler, misafirlere ücretsiz olarak ikram edildi. Belediye ekipleri yürüme güçlüğü çeken bazı engelli bireyleri ise evlerinden alarak kafeye getirdi. Ayrıca yine gün dolayısıyla kafe içerisinde canlı müzik etkinliği gerçekleştirildi. Kafe çalışanları ve misafirleri çalınan Ankara havaları eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Kafe çalışanları ve misafirleri "burada engel yok" dedirtti.

Başkan Oğuz'dan Engelsiz Kafe'ye davet

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak ürettikleri tüm hizmet ve projeleri engelli bireyleri göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, ilçemizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Unutmayalım ki, yeter ki gönüller, yürekler engelli olmasın. En büyük engel sevgisizlik. Engelleri hep birlikte aşabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Engelsiz Kafe'nin işletmesinin engelli bireylerce yapıldığını ifade eden Oğuz, "Buradan elde edilen gelir de yine bu kardeşlerimize bırakılıyor. Kafemiz, ilçemize ayrı bir renk kattı. Engeli kardeşlerimizin fırsat verildiğinde tüm engelleri nasıl aştığını gösterdi. Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kafemizin engelleri aşan lezzetlerini tatmaları için davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"En büyük engel sevgisizliktir"

Engelsiz Kafe'de aşçı olarak çalışan görme engelli Devrim Arda Bozkurt, "30 çeşitten fazla yemeğimiz, tatlılarımız, içeceklerimiz var. Biz çalışanlar engelliyiz ama dışarının tepkisi gibi engelli değiliz aslında. En büyük engel sevgisizliktir. Herkes bir engelli adayı. Biz tabi ki kimsenin sağlığına sıhhatine bir şey olsun istemeyiz. Kafemize gelip memnun olmayan kimse yok. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü aslında bir kutlama değil farkındalıktır. Bizde, halkımız bu farkındalığı görsünler diye halkımızı buraya davet ettik" diye konuştu

"Bizi engelli görmeyip buraya gelen vatandaşlara çok teşekkür ediyoruz"

Daha önce birçok yere iş başvuruş yaptığını ve engeli yüzünden iş bulamayan daha sonra Engelsiz Kafe'de işe başlayan Erhan Alçınar, "Bizim için böyle bir kafe açıldı çok sevindik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle bizde bu kafede ücretsiz tost ikramında bulunduk. Bizi engelli görmeyip buraya gelen vatandaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bize burada çalışma imkanı sağladığı ve engelleri aşmamıza yardımcı olduğu için Kahramankazan Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" dedi.

"Hizmetleri çok güzel, saygıda kusur etmiyorlar"

Engelsiz Kafe'de düzenlenen etkinliğe katılan görme engelli ve 2 çocuk sahibi Cennet Bolluk, "Evimizden alarak buraya getirdiler bizleri çok sağ olsunlar. Hizmetleri çok güzel, saygıda kusur etmiyorlar. Çok teşekkür ederim ama dışarıda bu kadar saygı yok. Dışarıda yürürken bize çarpıyorlar, üstüne bir de hakaret ediyorlar 'kör müsün' diye. Evet diyorum körüm. Sağ olsun devletimiz ve belediye başkanımız sahip çıkıyor bize. Harika bir konsept düzenlemişler. Düşünmeleri bile yeter" ifadelerini kullandı.

Bu kafede engel yok, sevgi var
Bu kafede engel yok, sevgi var
Bu kafede engel yok, sevgi var
Bu kafede engel yok, sevgi var

Dünya Engelliler Günü, Kahramankazan, Ankara, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu kafede engel yok, sevgi var - Son Dakika


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