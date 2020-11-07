Bu kafede her şey satılık - Son Dakika

Bu kafede her şey satılık

07.11.2020 11:28
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ANKARA'da plaklar, kitaplar, eski fotoromanlar ve emektar nostaljik radyoların yer aldığı kafe, antikacıyı andırıyor.

ANKARA'da plaklar, kitaplar, eski fotoromanlar ve emektar nostaljik radyoların yer aldığı kafe, antikacıyı andırıyor. Kafede müşteriler, yemek yedikleri çatal, kaşık, tabak dahil görebildikleri tüm antika eşyaları satın alabiliyor.

Çayyolu'nda antikacıyı andıran kafe, yaklaşık 1 yıldır hizmet veriyor. Yağlı boya tabloların, binlerce plağın, eski kitap ve dergiler ile fotoromanların bir araya getirildiği kafede bir müşteri kapıdan içeri girer girmez menüde yazılanlar dahil neyi beğeniyorsa satın alabiliyor. Kafede 1940'lı yıllardan kalan radyo ve 3 bine yakın plak ile 2 bine yakın film arşivi de bulunuyor. Müşteriler isterse yemek takımını, isterse oturduğu koltukları satın alabilir. Ürünlerin fiyatları ise 15 liradan başlayıp, 50 bin liraya kadar çıkıyor.'DÜKKANI DA SATIN ALABİLİRLER'Kafenin işletmecisi Tolga Aytaç, her şeyin plak toparlamakla başladığını belirterek, daha sonra farklı bir dünyaya yelken açtıklarını ve eski belgeleri, kitapları, dergileri, mobilyaları toplayarak ellerinde çok ciddi bir ürün datasının oluştuğunu anlattı. Aytaç, "Bir kısmı kendi özel koleksiyonumuzda bir kısmını da teşhir edip hem paylaşalım hem de insanlar beğendiklerini kendi evine kendi ofisine katmak istedikleri özel objeleri satın alabilsin dedik. Başka mekanlara gittiğimiz zaman bir ürün ilgimizi çekiyor, satın almak istiyoruz; ama 'alamazsınız' şeklinde geri dönüşler oluyordu ve bu bizi çok üzüyordu. Öyle bir şey yapalım ki, bu sefer içerideki her şey satılık olsun, her şey satın alınsın dedik. Hatta dükkanı da satın alabilirler. Ortaya bir fark koyalım istedik, her şey böyle başladı" dedi.'ÇALIŞMAYAN HİÇBİR ŞEYİ BARINDIRMIYORUZ'

'Aytaç, 2 bin 500-3 bin arası plak var, Bin 200- bin 600 adet film koleksiyonu, 300 oyuncak kamyon koleksiyonu olduğunu söyleyerek, "Eski fincan takımları var. 1940'lı yıllardan başlayıp 1980'li yıllara kadar gelen ünlü markaların eski saatleri var. En büyük özelliği içeride bulunan her ürünün fonksiyonunu yerine getiriyor olabilmesi. Çalışmayan hiçbir şeyi barındırmıyoruz. Müşteriler yemek yedikleri çatal, bıçak, kaşıktan oturdukları koltuğa gözlerinin gördüğü her şeyi alabilir. Dükkanda görülen bütün objeler satılık. Bir sene içerisinde birçok ürünümüz satıldı, sirkülasyon oluyor. Biz burada hem mideye hem göze hem gönle hitap ediyoruz. Sonuç olarak biz konsept gereği 'dükkan sizin' diyoruz" ifadelerini kullandı.


Bu kafede her şey satılık
Bu kafede her şey satılık
Bu kafede her şey satılık
Bu kafede her şey satılık
Bu kafede her şey satılık
Bu kafede her şey satılık
Bu kafede her şey satılık
Bu kafede her şey satılık
Bu kafede her şey satılık
Bu kafede her şey satılık

Radyo, Kitap, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bu kafede her şey satılık - Son Dakika


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