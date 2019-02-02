Bu Kafede Müşteriler "Yazarların Masası"Na Konuk Oluyor

Siirt'te açılan bir kafede müşteriler, yazarların isimlerini taşıyan masalara konuk oluyor, canlı müzik dinleyip kitap okuyor.

Siirt'te açılan bir kafede müşteriler, yazarların isimlerini taşıyan masalara konuk oluyor, canlı müzik dinleyip kitap okuyor.



Siirt'te işletmeci Rıdvan Yavuz, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde kültür, sanat ve edebiyatı ön plana çıkararak açtığı kafede, müşterilerine değişik bir atmosferde dinlenme imkanı sunuyor.



Masalara Yaşar Kemal, Atilla İlhan, Orhan Veli, Sabahattin Ali, Cemal Süreya ve Fakir Baykurt gibi ünlü yazarların ismini veren Yavuz, kafenin bir bölümünde oluşturduğu kitaplıkla yazarların masasına konuk olan müşterilerine çay ve kahve eşliğinde kitap okuma fırsatı veriyor.



Rıdvan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür, sanat ve edebiyat ağırlıklı kafeye kentte görev yapan memurlar ile üniversite öğrencilerinin rağbet gösterdiğini söyledi.



Masalara numara yerine yazarların isimlerini vermeye karar verdiklerini dile getiren Yavuz, "Burada oluşturduğumuz kitaplıkta da yerli ve yabancı yazarların eserleri ile son dönemin edebi yazarlarının eserleri bulunuyor. Kitap okumanın yanı sıra müşterilerimize canlı müzik hizmeti de sunuyoruz." dedi.



Kafede haftanın belirli günlerinde piyano, keman, gitar, bağlama, bateri gibi enstrüman dersleri de verildiğini anlatan Yavuz, sanatseverlerin burada buluştuğunu ifade etti.



Sıcak bir ortam oluşturduklarına inandığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:



"Sanat ve edebiyata olan merakımızla böyle bir konsept oluşturduk. Hitap ettiğimiz kitle var. Genç ve üniversite öğrencileri burada hoşça vakit geçiriyor. Masalara yazarlarımızın isimlerini vererek burada edebiyatla ilintili bir ortam oluşturmaya çalıştık."



Kafenin müşterilerinden İngilizce öğretmeni Ünzile Saklan, 5 yıl önce Giresun'dan geldiği Siirt'in sakin ve hoş bir şehir olduğunu söyledi.



Siirt'in dışarıdan algılandığı gibi terör olaylarının yaşandığı bir şehir olmadığını, geç saatlere kadar kafeye gelerek vakit geçirdiklerini belirten Saklan, "Daha önce enstrüman derslerinin verildiği bir yer yoktu. Siirt gerçekten huzurlu bir kent. Böyle bir kafenin açılması çok güzel oldu. Kitaplarla iç içe olmak çok hoş. Arkadaşlarımızla buraya sık sık gelmeyi düşünüyoruz. Siirt'e gelmeden önce açıkçası medyadan çok farklı duyuyorduk. Geldikten sonra böyle olmadığını, daha güzel ve huzurlu bir kent gördüm." diye konuştu.





Öğretmen Özge Özdemir de içinde sanatın olduğu mekanlara daha fazla ihtiyaç duyulduğunu anlattı.



Bu tür mekanların faaliyete girmesini kentin gelişmesi açısında da olumlu bulduklarını vurgulayan Özdemir, "Bu kitap kafe bir nebze de olsa bu eksikliği giderdi. Siirt'in gelişmesi açısından olumlu buluyorum."



Öğretmen Barış Aslan da müzik dinlemeyi kitap okumayı seven biri olarak hoş bir ortamda bulunmaktan keyif aldığını ifade etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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