Bu kafeye gelenler çiçek sulayıp balık besliyor - Son Dakika

Bu kafeye gelenler çiçek sulayıp balık besliyor

Çiçeklerin hoş kokusu eşliğinde çayınızı yudumlarken balıkları yemleyebileceğiniz kafe

Kadın işletmecinin dokunuşlarıyla nefes alan kafe

ESKİŞEHİR - Doğaya ve hayvanlara düşkün olan Hatice Üret, bu düşkünlüğünü açtığı kafenin konseptine yansıtarak, hayallerindeki mekanı inşa etti.

Eskişehir'de yaşayan Hatice Üret, 15 yıllık çalışma hayatında sürekli benzer temalara sahip mekanlarda bulunduğunu fark etti. Bu klişeyi yıkarak kendi kafesinde insanları, bitki ve hayvanlarla buluşturan Üret, insanların ilgisinden oldukça memnun. Açtığı kafeyi ziyaret edenlerin bir şeyler yiyip içmenin yanı sıra; balıkları besleyip, çiçekleri sulayabilecekleri bir ortam oluşturan kadın girişimci, bu süreçte eşinin desteğini sonuna kadar hissettiğini belirtti. Esnafların yoğun olduğu bir bölgede kafe açan ve işleten Hatice Üret, bu fikri ile çevresindekilerin de beğenisini kazanıyor.

Basmakalıp temalar yerine farklı bir konsept

İşlettiği kafenin teması hakkında konuşan Hatice Üret, yakın çevrelerinde hayvanlarla ve çiçeklerle bu kadar iç içe olan başka bir işletmenin olmadığını düşündüğünü belirtti. Üret, "33 yaşındayım, 15 yıldır çarşıda çalışıyorum. Çarşıda böyle doğallıklar içeren bir kafenin olmadığını fark ettim. Hem insanların doğa ile iç içe olmalarını sağlamak hem de hayvan severliğimi yansıtabilmek için böyle bir şey yaptım. Eşimin de pek çok desteği oldu. Şu an çay içerek balıklara yem atıyoruz. Kafemizde çiçeklerimizi sulayarak çayımızı yudumluyoruz. İnşallah her şey çok güzel olur. Hayvan severleri ve doğaseverleri kafeme bekliyorum. Tepkiler çok güzel" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

"Fotoğraf çekilmek isteyen çok oluyor"

Kafenin konseptinden epey ilgi çektiğini belirten Üret, kafesindeki canlı çeşidinin ileriki günlerde arttıracağını ifade ederek; "Tepkiler çok güzel. Yoldan geçenler içeriyi, balıkları, çiçekleri çok merak ediyorlar. Fakat balıklarımıza attığımız günlük yem oranı biraz kısıtlı olmak durumunda. Bazen çocuklara o konuda söz dinletemiyoruz, ona çok dikkat ediyoruz. Fotoğraf çekilmek isteyen çok oluyor. Balıklarımızla fotoğraf çekilmek istiyorlar, çiçeklerimizle fotoğraf çekiliyorlar. Bu dünyada, çevremizde, çok fazla beton ve bina var var. Ben şu küçücük alanda, küçücük metrekarede olabildiğince çiçek ve hayvan bulundurmak istiyorum. Şu an evde papağanım var, Hint kuşlarım var, onları getirmek istiyorum. Tabii köpek ve kediyi de çok seviyorum ama burada uygun olmaz. İnşallah bukalemun, kaplumbağa gibi hayvanları da getireceğim. Bu küçük mekanda insanları doğa ve hayvanlarla yeterince buluşturabilmeyi umuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"Eşimin yanında olmak için her zaman gayret gösteriyorum"

Eşinin bu başarısından dolayı sevinçli ve gururlu olan Şefik Üret, eşi olmasa, böyle bir temanın kendisinin aklına hayatta gelmeyeceğini ve ona çok güvendiğini sözlerine söyledi. Bu kafenin açılmasında eşine her anlamda güvenen ve destek veren Şefik Üret, "Maddi ve manevi anlamda eşimin hep yanında oldum. Bu mekanın tarzından ötürü kendisini Alaçatı'ya götürdüm. Doğayla iç içe bir ortamı gezsin, görsün, ilham alıp fikir oluştursun diye oralara gittik. Ben uzun yol şoförlüğü yapıyorum. Eşimin her zaman yanında olayım diye hep gayret gösteriyorum. İnsanlar dükkanı çok sevdiler, beğendiler. Rağbet baya fazla. Fotoğraf çektirmek isteyenler, bu fikri nereden aldınız diyenler oluyor. Dükkanın başında bir kadın işletmeci olduğu için çok sevindik diyorlar. Biz de tepkilerden ve talepten memnunuz. Bu konuda eşimin arkasındayım. Kadın girişimcilerin önü açılmalı bence. Eşim işini gayet severek ve isteyerek yapıyor. İnşallah kadın girişimciler de eşimden esinlenerek böyle iş yerleri açarlar. Ben eşime güvenmeseydim, hiç aklıma gelmezdi böyle şeyler. Her zaman kendisinin yanındayım" diye konuştu.

"Burada geçirdiğimiz vakitten çok keyif aldık"

Kızıyla keyifli vakit geçirmek için burayı tercih eden müşteri Selçuk Turan, hem kendisinin hem de kızının ortamı beğendiğini ve bundan sonra da vakit bulduklarında buraya uğrayacaklarını belirtti. Turan, "Arkadaşım kafeyi yeni açtı. Biz de merak ettik, çocuklar da merak etti. Bir gelelim, görelim dedik. Çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Kızımın da çok sevdiğini düşünüyorum. Burada geçirdiğimiz vakitten çok keyif aldık. Zaman buldukça uğrayacağım "diyerek mekanı ne kadar beğendiğini ifade etti.