Bu Kafeye Müşteriler Çay İçmeye Değil Tuvaleti Görmeye Geliyor

Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor Tuvalete ihtiyaç gidermek için değil meraktan giriyorlarBURSA - Bursa'da bir kafede bulunan tuvalet verdiği farklı hizmetler ve ilginç konseptiyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

Tuvalete ihtiyaç gidermek için değil meraktan giriyorlar



BURSA - Bursa'da bir kafede bulunan tuvalet verdiği farklı hizmetler ve ilginç konseptiyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Tarihi surlarda bulunan Yamaç Kafe'deki tuvalet ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşlar aldıkları hizmetten sonra not yazıp duvara yapıştırmadan tuvaletten çıkmıyor. Tuvalette ünlülerin fotoğrafları bulunurken, ilginç sosyal mesajlar da var. Tuvalette kadınlar için saç düzleştirici, makyaj malzemesi ve saç kurutma makinası mevcut. Benzerlerinden farklı bir konseptte hizmet veren tuvalete vatandaşlar ihtiyaç gidermek için değil meraktan görmek için giriyor.

Kafenin içinde bulunan tuvalet kafeden çok müşteri çekiyor. Tuvalete giriş ücreti ise bir lira 40 kuruş. Tuvaletten çıkanlar aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti kağıda döküp duvara asıyor. Tuvalete girenler notları okumaktan dışarı çıkamıyor.

Tuvaletin işletmecisi Cesur Kartal, "Tuvalet herkesin ihtiyacı. Tuvalette hijyen çok mühim. Biz farklı bir konseptte hizmet vermek istedik. İşin esprisine kaçtık. Müşterilerimizle diyalog kurmak istedik ve böyle bur durum ortaya çıktı. Tuvalete giren müşteriler ihtiyaçlarını giderdikten sonra notlar yazıp bunları duvarlara asıyor. Bu notlarda tuvaletten duydukları memnuniyet ve çeşitli yazılar var. Müşteriler kafeye çay içmek yerine tuvaleti görmek için geliyor. İnsanlar ihtiyaçlarını gidermek için değil de merak ettikleri için giriyorlar" dedi.

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