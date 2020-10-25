Bu kafeyi yalnızca kadınlar işletiyor - Son Dakika

Bu kafeyi yalnızca kadınlar işletiyor

Erzurum'da yalnızca kadınların işlettiği kafe yoğun ilgi görüyor

ERZURUM - Erzurum'da KADAMA Kadın Kooperatifi tarafından açılan kafeyi yalnızca kadınlar işletiyor. Kadınların işlettiği kafe yoğun ilgi görürken, kooperatif 300 kadına da iş imkanı sunuyor.

Eczacı Canan Uçar tarafından kurulan KADAMA Kadın Kooperatifi, kadın emeğinin ekonomiye aktif katılımı ve kadının güçlenerek ayağa kalkması hayali ile 8 Mart Kadınlar Gününde başladığı yolculuğunu başarılarla sürdürüyor. KADAMA Kadın Kooperatifi tarafından 300 Erzurumlu kadın, el sanatları ve ev yemeklerini tüm dünyaya satmak için çaba harcıyor. Yıldızkent ilçesinde açılan KADAMA Kafe yalnızca kadınlar tarafından işletiliyor. KADAMA Kafe, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

KADAMA Kadın Kooperatifi kurucusu Eczacı Canan Uçar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kurulduk. Kurulduğumuz günden bu yana hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bizim için 8 Mart'ta hayal olan şeylerden birisiydi bu kafe. Pandemiye rağmen çok kısa bir sürede kafede açtık. El emeği göz nuru olarak dantelleri, iğne oyaları ile ilgili olarak da bir çalışmamız var. Bizim görünmez fabrikalarımız evde çalışan hanımlar, burası da görünür yüzümüz. Bütün kadınlara sesleniyorum, biz burada güzel bir hikayenin içerisindeyiz. Bizimle olsunlar. Evimizde yemeyeceğimiz hiçbir şeyi bu mutfaktan çıkarmıyoruz. ya tüketicimiz olsunlar, ya üreticimiz olsunlar ama mutlaka bizim harekatımızla birlikte olsunlar. Evlerinde çalışan kadınlarla birlikte 350 kadına iş eriyoruz. Onların ürünlerini alıp pazarlıyoruz. Bu kafe kadınlara ait ama cinsiyet ayrımı yapmıyoruz. Beyler de biz üretmek istiyoruz diyorlarsa mutfağa bekleriz. Kadınların bu işleri yapabileceğine dair bir hikaye yazma peşindeyiz. Çevredeki tepkiler çok olumlu. Eskiden var olan güzel şeyler kaybolmasın istiyoruz ve bu herkesin çok hoşuna gidiyor" dedi.

Bu kooperatifle hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Ebru Beyköylü "Bu benim hayalimdi. Komşuma hayalimi anlattım ve bu kooperatifle tanıştım. Kendim rahatsızdım, oturup kendimi dinliyordum. Mutfağı sevdim şimdi tedavilerim de iyi gidiyor. Çocuklarım ve eşim nasıl olur diye bakıyorlardı şimdi destek veriyorlar. Buraya gelmek için parmaklarımın ucunda evden kaçıyorum" diye konuştu.

İş ararken bu kooperatifle tanıştığını belirten Zeynep Güney, "Canan hanımla hastane de tanıştım. Neden üzgün olduğumu sordu iş aradığımı söyledim. Sonra bana işin hazır gel dedi. Ben çok memnunum. Sabah erkenden gelip akşama kadar çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şima Özdemir Bülbül de, "Arkadaşlarıma destek için geliyorum. KADAMA olarak maddi durumu iyi olmayan kadınlara iş imkanı sunuyoruz. Onlara destek oluyoruz. Bu durum da bizi mutlu ediyor" dedi.

"Ben yok biz var" sloganıyla yola çıkan KADAMA Kadın Kooperatifi yakın zamanda tarihi Üç Kümbetler'in yakınında bulunan bir konakta faaliyet göstermek için çalışmalara da devam ediyor. Konakta, 350 kadının ürettiği el sanatları, turistik eşyalar ve yiyecek- içecek ürünleri satılacak.