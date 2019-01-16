Son Dakika Haberleri: Bu Kahvehanenin Maskotu: Nazeker

Bu Kahvehanenin Maskotu: Nazeker

47 dakika önce

Gümüşhane'de 65 yıllık kahvehanede yavruyken sahiplenilen 'Nazeker' isimli kedi kahvehanenin maskotu oldu.

Bu Kahvehanenin Maskotu: Nazeker, System.String[]
Gümüşhane'de 65 yıllık kahvehanede yavruyken sahiplenilen 'Nazeker' isimli kedi kahvehanenin maskotu oldu.

Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde 1954 yılından beri hizmet veren ve "İzzet Ağa'nın Kahvesi" olarak bilinen kahvehanenin müdavimlerinden birisi de Nazeker.

Köy sakinlerin gün içerisinde çay içip sohbet ettiği ve otantik dekorasyonuyla dikkat çeken kahvehaneyi işleten Mustafa Yıldırım'ın geçen yıl yavruyken sahiplenip beslediği kedi kahvehanenin maskotu oldu.

Köydeki diğer birkaç kediyle birlikte kahvehanenin soba bacasına yakın bir noktada çatıda konaklayan Nazeker, acıktığında kahvehanenin camına geliyor, kapı açıldığında içeriye giriyor.

Torul ilçe merkezine 25, Gümüşhane il merkezine ise 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve İkisu- Şiran karayolu üzerindeki köyde 3 yıldır amcasından kalan kahvehaneyi işlettiğini kaydeden Mustafa Yıldırım, "Kediyi bakıp büyüttük. İsmini de kimse darılmasın diye 'Nazeker' koyduk. Kahvehanenin etrafında takılıyor. İsmini söyleyince o da karşılık veriyor. Sobanın bacasının olduğu yerde arkadaşlarıyla beraber yatıyor. Kahvenin maskotu oldu. İnsanlardan da kaçmıyor" dedi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Mustafa Yıldırım, Torul, Gümüşhane, Güncel
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