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Bu kaledeki kazı Türk Tarihi için özel önem taşıyor - Son Dakika

Bu kaledeki kazı Türk Tarihi için özel önem taşıyor

22.09.2021 09:55
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Bu kaledeki kazı Türk Tarihi için özel önem taşıyor Selçukluların İstanbul'u fethetmek için sınıra dayandığı, haçlı seferlerinin püskürtüldüğü ilk kale ve Osmanlı'nın beylikten devlet olmasını sağlayan Bafeus Muharebesi'nin yapıldığı Yalova Çobankale'de kazı çalışmaları büyük önem taşıyor...

Bu kaledeki kazı Türk Tarihi için özel önem taşıyor

Selçukluların İstanbul'u fethetmek için sınıra dayandığı, haçlı seferlerinin püskürtüldüğü ilk kale ve Osmanlı'nın beylikten devlet olmasını sağlayan Bafeus Muharebesi'nin yapıldığı Yalova Çobankale'de kazı çalışmaları büyük önem taşıyor

Altınova Belediye Başkanı Dr Metin Oral:

-"Biz tarihimize ışık tutacak ve ülkemize değer katacak bazı eser ve bulguların buradan çıkartılması için destek veriyoruz"

YALOVA - Yalova'nın Altınova İlçesinde belediyenin özel desteği ile süren Çobankale arkeolojik kazı çalışmaları Türk tarihi için özel anlam taşıyor.

Türk Tarihi için önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanan Yalova'nın Altınova İlçesinde bulunan Çobankale arkeolojik kazı alanında, binlerce hassas fırça darbeleri ile çıkarılan binlerce yıllık seramik parçalar, usta ellerde puzzle parçası gibi haftalar aylar süren çalışmalar sonrası birleştiriliyor.

Türk tarihçilerin kutbu rahmetli Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından gündeme getirilen Çobankale; Selçukluların İstanbul'u fehmetmek için sınıra dayandığı en yakın nokta, haçlı seferlerinin püskürtüldüğü ilk kale ve Osmanlı'nın beylikten devlet olmasını sağlayan Bafeus Muharebesi'nin yapıldığı kale olarak biliniyor.

Arkeolojik kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan birçok eserin parçaları, kazı evindeki laboratuvarda puzzle gibi birleştiriliyor. Bir eserin ortaya çıkarılmasında bazen aylarca doğru parçaları arayan araştırma görevlileri, ardından parçanın tamamlanması ile yaşadıkları duyguyu tarif etmenin zor olduğunu belirtiyor.

"Türk ve dünya tarihinde özel yeri var"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çobankale Kazı Başkanı imar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkin, "10-11. yüzyılda inşa edilmiş, bölgenin en önemli kalelerinden birisi. Bu süreçte Selçukluların da eline geçmiş. Dolayısıyla en batıdaki Selçuklu kalesi hüviyetini de taşıyor. Ondan sonra bir süre haçlılar burada egemen oluyor. Daha sonra Birinci Haçlı Seferi sırasında bu kaleyi tutan Selçuklular buradan hareketle Haçlıları püskürtüyorlar. Dolayısıyla dünya ve Türk tarihi açısından önemli bir nokta bu. Çobankale'nin dünya literatürüne girmesini sağlayan olay bu. Sonrasında 1302 yılında Osmanlı Beyliği'nin devlet olma aşamasında bu bölgeye geldiğinde önemli bir düğüm noktası da Çobankale. Çobankale'nin ele geçirilmesi ve çevre alanların ele geçirilmesini sağlayan Bafeus Muharebesi bu kale sayesinde gerçekleştiriliyor. Bu kalenin en önemli özelliği bölgeyi tutan en önemli merkez olması. Bu savaşta bu anlaşılmış oluyor" diye konuştu.

"Buradan çıkacak buluntularla hem tarihimize hem de ülkemizin tarihine ışık tutacağız"

Çobankale kazı çalışmalarını çok önemsediklerini dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Biz burada yapılan çalışmayı ilçemiz için olduğu kadar ilimiz ve ülkemiz açısından da son derece önemli olarak görüyoruz. Merhum tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın bahsettiği gibi bu bölge Bafeus savaşının olduğu bölge. Biz tarihimize ışık tutacak ve ülkemize değer katacak bazı eser ve bulguların buradan çıkartılması için destek veriyoruz. Bu bölge, her yanı tarih yüklü bir bölge. Dolayısıyla belediye olarak da burada yapılacak her çalışmaya gücümüz yettiğince destek vermeye çalışıyoruz. Ama en önemlisi hükümetimizin, Turizm Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın destekleri ile buradaki çalışmalar daha da hızlı yürüyecek. Hersek bölgemizde de deniz altında kayıp bir kale tespit edildi, çalışmalar devam ediyor. Üzerinde bulunduğumuz Çobankale ve bu vadi de Osmanlı için önemli bir nokta. Buradan çıkacak buluntularla hem tarihimize hem de ülkemizin tarihine ışık tutacağız" dedi.

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bu kaledeki kazı Türk Tarihi için özel önem taşıyor - Son Dakika


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