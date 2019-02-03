Son Dakika Haberleri: Bu Kalemliklere Bayıldım! (Origami Kalemlik Yapımı) - Origami Pen Holder

Bu Kalemliklere Bayıldım! (Origami Kalemlik Yapımı) - Origami Pen Holder

1 saat önce

Herkese merhaba! Bu videoda çok kolay kendin yap, origami masaüstü kalemlik yapımını gösterdim sizlere. Ayrıca okula dönüş için herkes kolaylıkla yapabilir, geri dönüşüm için eski kağıtlarla da yapılabilir.

Herkese merhaba! Bu videoda çok kolay kendin yap, origami masaüstü kalemlik yapımını gösterdim sizlere. Ayrıca okula dönüş için herkes kolaylıkla yapabilir, geri dönüşüm için eski kağıtlarla da yapılabilir. Bu kalemliği birden fazla yaparak, birbirine yapıştırıp, çoklu bir düzenleyici yani organizer olarak da kullanabilirsiniz. Umarım hoşunuza gider ve faydalı olur, iyi seyirler????

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:57 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti Tuğba Özay Fotoğrafıyla Takipçilerini Endişelendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Hal Yasası İle Gıda Fiyatlarındaki Artışın Önüne Geçileceğini Açıkladı ABD Başkanı Trump: Zorunda Kalırsak Suriye'ye Çok Hızlı Geri Gelebiliriz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 22:26:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Kalemliklere Bayıldım! (Origami Kalemlik Yapımı) - Origami Pen Holder
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]