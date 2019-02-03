Bu Kalemliklere Bayıldım! (Origami Kalemlik Yapımı) - Origami Pen Holder

Herkese merhaba! Bu videoda çok kolay kendin yap, origami masaüstü kalemlik yapımını gösterdim sizlere. Ayrıca okula dönüş için herkes kolaylıkla yapabilir, geri dönüşüm için eski kağıtlarla da yapılabilir.

Herkese merhaba! Bu videoda çok kolay kendin yap, origami masaüstü kalemlik yapımını gösterdim sizlere. Ayrıca okula dönüş için herkes kolaylıkla yapabilir, geri dönüşüm için eski kağıtlarla da yapılabilir. Bu kalemliği birden fazla yaparak, birbirine yapıştırıp, çoklu bir düzenleyici yani organizer olarak da kullanabilirsiniz. Umarım hoşunuza gider ve faydalı olur, iyi seyirler????

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