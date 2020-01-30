Bu kalkan balığının fiyatı 585 TL - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bu kalkan balığının fiyatı 585 TL - Son Dakika Ekonomi

Bu kalkan balığının fiyatı 585 TL

6 saat önce

Karadeniz'de bu yıl az miktarda avlanan kalkan balığının kilogram fiyatı 130 liraya çıktı.

Bu kalkan balığının fiyatı 585 TL, System.String[]

Karadeniz'de bu yıl az miktarda avlanan kalkan balığının kilogram fiyatı 130 liraya çıktı.


Sinop'ta balıkçılık yapan Eşref Balyemez sezonun iyi geçmediğini söyledi. Palamut ve hamsinin az olması nedeniyle balıkçıların hayal kırıklığına uğradığını belirten Balyemez, diğer balık türlerinde de geçen yıla kıyasla azalış olduğunu dile getirdi. Balyemez konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kalkan balığı her kesimim sıklıkla tükettiği bir balık türü değil. Son günlerde biraz bollaşmasına rağmen fiyatları çok yüksek. Şu an kilogramı 130 liradan satılıyor. Belki bir hafta sonra 150 liraya çıkacak. Çünkü talep olmasına karşın avlanan balık miktarı çok az. Böyle devam ettiği sürece fiyatlar her geçen gün artacaktır. Keşke bol olsa ve herkes ucuza balık yiyebilse" dedi.


Ayrıca Balyemez kalkan balığının 4 buçuk kilogram olduğunu belirterek fiyatının 585 TL olduğunu sözlerine ekledi. - SİNOP

Karadeniz, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:28 Kaynak: İHA
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Bu kalkan balığının fiyatı 585 TL
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