Bu Kalkan Balığının Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
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Bu kalkan balığının fiyatı dudak uçuklatıyorSİNOP - Karadeniz'de avlanan 13 kilogram ağırlığındaki bir kalkan balığı 2 bin 80 liradan alıcısını bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:29 Kaynak: İHA
Bu kalkan balığının fiyatı dudak uçuklatıyor
SİNOP - Karadeniz
'de avlanan 13 kilogram ağırlığındaki bir kalkan balığı 2 bin 80 liradan alıcısını bekliyor.
Balıkçı Olcay Karabulut, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını söyledi.
Karabulut açıklamalarının devamında; "Şuan da bu kalkan balığımız trolden geldi. 13 kilonun üzerinde. Bu sene dediğimiz gibi her zaman deniz bereketli oldu. Şuan da tuttuğumuz kalkan 13 kilogram. Kilogram fiyatı ise 160 liradan satılmaktadır. Bu seneki sezonu değerlendirmek gerekirse deniz genel olarak bayağı bereketli oldu. Palamuttan tut, hamsiye, istavritimizden, mezgite, barbuna kadar balık boldu" dedi.
Karadeniz'de Avlanan 13 Kilogram Ağırlığındaki Kalkan Balığı 2 Bin 80 Liraya Alıcısını Bekliyor
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