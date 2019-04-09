Son Dakika Haberleri: Bu Kalkan Balığının Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Bu Kalkan Balığının Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

23 dakika önce

Bu kalkan balığının fiyatı dudak uçuklatıyorSİNOP - Karadeniz'de avlanan 13 kilogram ağırlığındaki bir kalkan balığı 2 bin 80 liradan alıcısını bekliyor.

Bu kalkan balığının fiyatı dudak uçuklatıyor

SİNOP - Karadeniz'de avlanan 13 kilogram ağırlığındaki bir kalkan balığı 2 bin 80 liradan alıcısını bekliyor.
Balıkçı Olcay Karabulut, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını söyledi.
Karabulut açıklamalarının devamında; "Şuan da bu kalkan balığımız trolden geldi. 13 kilonun üzerinde. Bu sene dediğimiz gibi her zaman deniz bereketli oldu. Şuan da tuttuğumuz kalkan 13 kilogram. Kilogram fiyatı ise 160 liradan satılmaktadır. Bu seneki sezonu değerlendirmek gerekirse deniz genel olarak bayağı bereketli oldu. Palamuttan tut, hamsiye, istavritimizden, mezgite, barbuna kadar balık boldu" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:29 Kaynak: İHA
Karadeniz, Yerel
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Karadeniz'de Avlanan 13 Kilogram Ağırlığındaki Kalkan Balığı 2 Bin 80 Liraya Alıcısını Bekliyor İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç Baykal'dan Hükümete Çağrı: Sonuçlar Hemen İlan Edilmeli Bahçeli'nin Seçim Tekrarı Çıkışına İmamoğlu'ndan Yanıt: O Zaman İki Ayda Bir Seçim Yapalım
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