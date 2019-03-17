Bu Kanserden Korunmak Sizin Elinizde

Bu kanserden korunmak sizin elinizde Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu, kolon kanserinden korunmak için 50 yaşına girmiş herkesin kolonoskopi yaptırması gerekiyorBURSA - Acıbadem Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Prof. Dr.

Bu kanserden korunmak sizin elinizde

Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu, kolon kanserinden korunmak için 50 yaşına girmiş herkesin kolonoskopi yaptırması gerekiyor



BURSA - Acıbadem Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu, kolon kanserinden korunmak için 50 yaşına girmiş herkesin kolonoskopi yaptırması gerektiğini söyledi.

Her yıl Mart ayında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kalın bağırsak kanseri farkındalık etkinlikleri düzenlenmektedir. Kalın bağırsak kanseri tüm kanserler içerisinde üçüncü sırada yer alırken, genellikle hastalık ilerleyince belirti vermektedir. Bu yüzden kalın bağırsağın taranmasının, kanseri erken teşhis edebilmek açısından çok önemli olduğunu belirten - Acıbadem Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu, "Henüz bir yakınması olmayan bireylerde kolon kanserinin nasıl farkına varabiliriz? Ne tür önlemler alabiliriz? Ailesinde kolan kanseri olan kişilerin nelere dikkat etmesi gerekir? Bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Onun için hiç bir yakınması olmayan bireylerin 50 yaşına gelindiğinde mutlaka bir kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Çünkü bu yaştan itibaren bağırsaklarda polip oluşabiliyor. Polipler, her iki kişiden birinde görülebilen kanser öncüsü oluşumlardır. Bütün polipler kanser yapmaz. Ama bunların 4'te 1'i kanserleşen poliplerdir. bu sebeple 50 yaşına gelmiş herkesin yakınması olmaksızın mutlaka kolonoskopi yaptırması gerekiyor" dedi.

Kişilerin 50 yaşından önce bağırsaklar ile ilgili yakınması var ise, bu en basitinden halk arasında basur diye bilinen problmeler varsa bile kolonoskopi yaptırması gerektiğini belirten Zorluoğlu, "Ailede kanser varsa, bunlar yüksek risk grubuna giren olgulardır. Bu kişilerin 20-25'li yaşlardan itibaren kontrollerini yaptırması gerekiyor. ya da ailesinde kalıtsal dediğimiz kolon kanserleri varsa, bu kişilerin ise 10-20'li yaşlardan itibaren kontrollerini yaptırması gerekli ve önemlidir" şeklinde konuştu.

Kolon kanseri belirtilerinin çoğunlukla ileri evrede ortaya çıktığını belirten Zorluoğlu, "Bu belirtileri günlük yaşantımızda fark edemeyebiliriz. Kanserin bulunduğu yere göre bazen kanama gibi belirtiler gösterebilir. Bunlarda halk arasında hemoroid ve basurla karıştırıldığı için hastalar farkına varmayabilir. Bağırsak şikayeti olan herkesin kontrol edilmesi gerekmektedir. Erken teşhiste başarı oranı çok yüksektir. Ayrıca, erken teşhiste herhangi bir yardımcı tedaviye gerek duyulmadan kurtulunabilir" diye konuştu.

Kolon kanserinden korunmak için beslenme alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Zorluoğlu, beslenmede lifli ve yeşil gıdaların bolca tüketilmesi, yağlı, işlenmiş hayvansal ürünlerden, mangal alışkanlığından kaçınılması ayrıca hayat tarzına düzenli fiziksel aktivite eklenmesi gerektiğini söyledi.

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