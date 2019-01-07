Bu Kanserin Ana Nedeni "dikkat" .. !!
15 dakika önce
Özellikle son yıllarda kanser hastalığı yaygınlaşmıştır.
Özellikle son yıllarda kanser hastalığı yaygınlaşmıştır. Bunun en büyük nedeni olarak ise yediğimiz yiyecek ve içecekler gösterilmektedir. Biz de bugün sizlere kanser riskini artıran besinlerden bahsedeceğiz. İşte tüketirken dikkatli olmanız gereken besinler Açıklaması
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:42 Kaynak: Youtube
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