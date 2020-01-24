Bu kar fındığa iyi geldi - Son Dakika
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Bu kar fındığa iyi geldi

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Ordu ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının fındığa yararlı olduğunu ifade etti.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Ordu ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının fındığa yararlı olduğunu ifade etti.


Ordu genelinde dünden itibaren etkili olan kar yağışı yüksek bölgeleri etkisi altına alırken, bazı fındık bahçeleri de beyaza büründü. Kar yağışının özellikle 2020 yılında üreticinin beklediği fındığa zarar vermeyeceğini ifade eden Başkan Sarıkahraman, "Aslında biz bu kar yağışını yılbaşından önce bekledik. Ancak mevsim değişikliği nedeniyle ilçemizin yüksek kesimleri ve Ordu'nun birçok yüksek yerleri karla kaplandı. Yılbaşı öncesi beklemiş olduğumuz kar aniden geldi. Kar yağmadan önceki yağan sağanak yağışlarda fındığı olumlu yönde etkiledi. Biz ilçe olarak 2020'nin başına kadar kuraklık yaşıyorduk. Tabii bu ara yağan kar fındık için ekmek kadayıfı oldu diyebiliriz. Bu aralar don olması durumunda fındığa hiç bir zararı yoktur. Tehlike bu havalarda da olabilir. Çünkü aniden kar yağışı, yağmur ve sonraki gün güneş açtığı zaman fındıkta döllenme olduğunda peşinden tekrar bir don meydana gelirse o zaman tehlike var demektir. Şu an fındıkta herhangi bir sorun yok. Havaların düzenli geçmesi durumunda fındıkta olumsuz bir etki olmayacaktır" dedi. - ORDU

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:49 Kaynak: İHA
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