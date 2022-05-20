Bu karaçam 18 dünya olayına tanıklık etti - Son Dakika
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Bu karaçam 18 dünya olayına tanıklık etti

20.05.2022 14:27

Bu karaçam 18 dünya olayına tanıklık etti 1969 yılında Kahramanmaraş'ta kesilen ve yaşı 550 olan karaçam ağacı, gördüğü 18 dünya olayı ile tarihe tanıklık etti Ağaç, İstanbul'un Fethi, Kırım'ın Fethi ve Amerika'nın keşfi olaylarında canlılığını koruyorduKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta 18...

Bu karaçam 18 dünya olayına tanıklık etti

1969 yılında Kahramanmaraş'ta kesilen ve yaşı 550 olan karaçam ağacı, gördüğü 18 dünya olayı ile tarihe tanıklık etti

Ağaç, İstanbul'un Fethi, Kırım'ın Fethi ve Amerika'nın keşfi olaylarında canlılığını koruyordu

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta 18 dünya olayına tanıklık ettikten sonra kesilen 550 yaşındaki karaçam ağacı kütüğü Orman Bölge Müdürlüğü ana kampusunda sergileniyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Büyükçamurlu Mahallesinde 550 yaşındaki 150 cm çapındaki karaçam ağacı, 1453 İstanbul'un Fethi, 1477 Kırım'ın Fethi, 1507 ABD'nin keşfi, 1515 Tunadağı Savaşı, 1517 Mısır Seferi, 1519-1522 Macella'nın Dünyayı Dolaşması, 1520-1566 Kanuni Devri, 1538 Preveze Deniz Savaşı, 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması, 1718-1730 Lale Devri, 1789 Fransız İhtilalı, 1826 Yeniçeri Ocağının kapatılması, 1909- 31 Mart Olayı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 Kurtuluş Savaşı, 1920 TBMM'nin açılmasını gördükten sonra 1969 yılında kesildi.

Tarihe tanıklık eden ağacın kütüğü şimdi Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ana kampusunda sergileniyor.

Orman İşletme Şefi Durdu Mehmet Akpınar, karaçam ağacının ömrünü tamamladığı için kesildiğini belirterek, "Bizim için en farklı yanı ise yaklaşık 550 yaşında olması ve dünya tarihine tanıklık ettiği bir çok olay var. Bunlardan en önemlisi; '1453 yılında İstanbul'un Fethi, Kırım'ın Fethi, Amerika'nın keşfi, Birinci Dünya Savaşı' gibi bir çok tarihi olaya tanıklık etmiştir. Bu ağaç kesildikten sonra bir bölümünü sergilemek için özel koruyucu maddeler ve koruyucu önlemlerini alarak sergiliyoruz" dedi

Karaçam ağacının özellikleri

Dünya üzerinde yaklaşık 100 çeşit çam türü bulunmaktadır. Türkiye'de ise 5 çeşit çam ağacı bulunur. Bunlar Halep çamı, İran çamı, kızılçam, sarıçam ve karaçam olarak ayrılır. Karaçam tüm toprak türlerine uyum sağlayabilen ve oldukça dayanıklı bir ağaç türüdür. Karaçam ağacı dört mevsim yapraklarını dökmez ve aynı yeşil görüntüsünü korur. Karaçamlar oldukça uzun ömürlüdür. Hatta bazıları 1000 yıla yakın bile yaşayabilmektedir. Hava değişimlerine ve zor iklim koşullarına karşı oldukça dayanıklıdırlar. Kuraklıktan etkilenmezler. Kahramanmaraş'ta bulunan ve bölgenin topografik yapısına uyum sağlayan karaçam ağaçlarına yörede Göksun Çamı olarak da biliniyor.

Bu karaçam 18 dünya olayına tanıklık etti
Bu karaçam 18 dünya olayına tanıklık etti
Bu karaçam 18 dünya olayına tanıklık etti
Bu karaçam 18 dünya olayına tanıklık etti

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, İstanbul, Karaçam, Kırım, Güncel, Son Dakika

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