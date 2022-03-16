'BU KARAR BUCA METROSU'NUN ÖNÜNDE BİR ENGEL DEĞİL' - Son Dakika

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel atma törenini gerçekleştirdiği Buca Metrosu'nun ihale komisyon kararının, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Soyer, "Bu durum Buca Metrosu'nun önünde bir engel değil. Buca Metrosu aynen devam edecek. Taş çatlasın belki 1-2 aylık bir gecikme yaşanabilir. Süreçle ilgili herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'tarihin en büyük yatırımı' olarak duyurulan Buca Metrosu ihalesini, 3 milyar 921 milyon 408 bin liralık teklifle Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. kazandı. Metronun temel atma töreni, 14 Şubat'ta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla yapıldı. İhalede 3 milyar 392 milyon 950 bin 495 lira teklif veren Nurol İnşaat ve Yapı Merkezi İnşaat Sanayi A.Ş. ortaklığı, olayı yargıya taşıdı. Dosyayı görüşen İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi, ihale komisyon kararının kendi mevzuatına uygun yapılmadığı gerekçesiyle iptaline karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı 48'inci Shoexpo Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nın açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Şubat'ta İzmir'de temel atma törenini gerçekleştirdiği Buca Metrosu'nun ihale komisyon kararının İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesine ilişkin, "İzmir 4. İdare Mahkemesi metro ihalesini iptal etmedi. İhalenin iptal edildiği yok. Yanlış anlama var ve o yanlış anlama üzerine bir algı yaratılıyor. Metro ihalesi sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kararla ilgili bir iptal söz konusu. Metro ihalesi geçerliliğini koruyarak devam ediyor. Mahkeme kararında söylendiği gibi daha düşük veren fiyat sorgulamasında eksik bilgi topladığımız iddiası vardı. Bunun gereği yerine getirilecek. Biz bununla ilgili Danıştay'a mahkeme kararının iptali ile ilgili dava açacağız" değerlendirmelerinde bulundu.

'SÜREÇLE İLGİLİ SIKINTI YOK'

Öte yandan Soyer, "Bu durum Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda (EBRD) tarihinde ilk defa başına gelen bir şey. Biz uluslararası ihale mevzuatına göre bir ihale gerçekleştirdik. Türk Hukuk Sistemi'ne göre değil. Bu nedenle bankanın alım satım prosedürlerine uygun olarak bir karar verilmesi gerekiyor. Biz de bunun gereğini yaptık ancak Türk Hukuk Sistemi bir biçimde müdahil olmak istedi. Mahkeme, iptali ile ilgili bir karar verdi. Biz de bunun Danıştay'da iptali ile ilgili süreci devam ettireceğiz. Bu durum Buca Metrosu'nun önünde bir engel değil. Buca Metrosu aynen devam edecek. Taş çatlasın belki 1-2 aylık bir gecikme yaşanabilir. Süreçle ilgili herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.