Son Dakika Haberleri: Bu Karar, İsrail'in İlhakını Asla Meşrulaştırmayacak"

Bu Karar, İsrail'in İlhakını Asla Meşrulaştırmayacak"

44 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına Twitter'dan tepki gösterdi.

Bu Karar, İsrail'in İlhakını Asla Meşrulaştırmayacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına Twitter'dan tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın başkanlık kararını imzalaması üzerine Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, paylaşımında "ABD, bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek bölgede gerilimi daha da artıracak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:00 Kaynak: AA

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