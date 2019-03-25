Bu Karar, İsrail'in İlhakını Asla Meşrulaştırmayacak"
44 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına Twitter'dan tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın "Golan Tepeleri
üzerinde İsrail
'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına Twitter
'dan tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın başkanlık kararını imzalaması üzerine Twitter'dan paylaşımda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, paylaşımında "ABD, bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu
'daki barış çabalarını engelleyerek bölgede gerilimi daha da artıracak." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:00 Kaynak: AA
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