Bu kardeşlerin kol ve ayakları çürüyor - Son Dakika

Bu kardeşlerin kol ve ayakları çürüyor

19.10.2020 00:58
Bu kardeşlerin kol ve ayakları çürüyor, System.String[]

Gaziantep'te yaşayan Derya Toraman'ın 4 çocuğunda henüz nedeni bilinmeyen yaralar çıktı.

Gaziantep'te yaşayan Derya Toraman'ın 4 çocuğunda henüz nedeni bilinmeyen yaralar çıktı. Önce alerji sonra da uyuz teşhisi konulan 4 kız kardeşin kol ve ayakları 2 aydır geçmeyen yaralar nedeniyle her geçen gün çürüyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan ve 4 çocuk annesi 32 yaşındaki Derya Toraman, yaklaşık 2 ay önce 6 yaşındaki kızı Fadime'nin kollarında başlayan yaraları önce önemsemedi. Sürekli kaşınan kızının ayak ve kollarında da görülmeye başlayan yaralar kısa sürede 1 yaşındaki kızı Deniz, 3 yaşındaki Cemre ve 8 yaşındaki Filiz Damla'nın vücuduna da yayıldı. Süreçte defalarca kez hastaneye giden Toraman kardeşlere önce alerji, sonra uyuz teşhisi kondu. Konulan teşhislerle birlikte ilaç tedavisine başlayan 4 kız kardeş, ilaçları kullanmasına rağmen bir türlü yaralardan kurtulamadı. İlaçlara rağmen daha da büyüyen yaralar iltihaba ve irinlere dönüştü.

Çocukları gözünün önünde çürüyor

Yaklaşık 2 aydır vücudundaki yaraları geçmeyen 4 kız kardeş her geçen gün adeta çürüyor. Kirayı ödeyemediği için evden atılan Toraman ailesi, hayırsever komşularının desteği ile başka bir kiralık eve yerleşirken, yara bere içerisindeki kız kardeşlerin hastalığının henüz teşhisi konulamadı. Talihsiz anne, "Önce kaşıntıları vardı, kaşınıyordular. Doktora götürdüm, alerji oldukları söylediler. İlaç verdiler, kullandık, geçmedi. Çocuklar kaşıdıkça yaralar oluşmaya başladı. Daha sonra iltihaplı yaralar ve baloncuklar oluştu. Çocuklarımı yine doktora götürdüm. Uyuz olduklarını söylediler. İlaç verdiler onu da kullandık yine geçmedi. Hiçbir faydası olmadı aksine çocuklarımın vücudunda yayılmaya başladı. Bütün çocuklarım hasta olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Şu anda oturdukları evin kirasını da ödeyemediklerini anlatan anne Derya Toraman, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Çocuklarımın vücudundaki yaralar, iltihaba irine döndü. Kızlarım gözlerimin önünde çürüyor. Diğer taraftan da evimizin ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Hiçbir gelirimiz yok, kiramızı da ödeyemiyoruz" dedi.

Tek istediğinin çocuklarını tedavi ettirebilmek olduğunu belirten gözü yaşlı anne, "Çocuklarım zaman zaman bu yaralar nedeniyle acılar çekiyor, arkadaşları uzak duruyor, yaklaşmak istemiyor, dalga geçiyor. Bu nedenle okula da gitmek istemiyorlar. Gözümün önünde eriyorlar, çürüyorlar. Tek isteğim onları tedavi ettirebilmek" şeklinde konuştu.

"Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor"

Ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olan 7 yaşındaki Filiz Damla Toraman okula gitmek istediğini ancak hastalığından dolayı herkesin kendisiyle dalga geçtiğini belirterek, "Okula gitmek istiyorum ama arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Ellerimden korkuyorlar, bize de bulaşır diyorlar. Ben kardeşlerimle okula gitmek istiyorum. Tedavi olmak istiyoruz. Bize yardım edin" diye konuştu.

Diğer 3 kardeş de kaşıntı ve yaralardan kurtulmak istediklerini belirterek, yetkililerden yardım istedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Anne, İlaç, Kız, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu kardeşlerin kol ve ayakları çürüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu Yardım isteyen vatandaşın Valilik'ten 12 bin TL aldığı ortaya çıktı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı
Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti         
00:10
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
"Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı         
20:39
Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti         
19:09
Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı         
17:25
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 02:21:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu kardeşlerin kol ve ayakları çürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei