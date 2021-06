Bu Kardeşlik Çukurova'yı, Doğu Akdeniz'i Her Konuda Büyütür, Güçlendirir - Son Dakika

Bu kardeşlik Çukurova'yı, Doğu Akdeniz'i her konuda büyütür, güçlendirir

İş birliği kararlılığı umudu çoğalttı, yüreklere su serpti

Zeydan Karalar ve Vahap Seçer, bölgede kardeşlik ve iş birliği sinerjisinin büyüyeceğine dair güçlü mesajlar verdi.

Ortak canlı yayında her iki şehrin umudu pekişti

Adana ve Mersin'in komşuluk ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Çukurova ortak paydasında gerçekleştilebilecekleri iş birliği seçenekleri, her iki şehrin tarım, turizm ve ticaret gücü, en önemlisi de her iki başkanın ortak çalışma kararlılığı gelecek adına Adanalıların ve Mersinlilerin yüreklerine su serpti, umudu çoğalttı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi Kleopatra Kapısı kalıntısı önünde 4 TV'nin canlı yayınladığı programda bir araya geldi.

Adana'nın TV A ve Koza TV ile Mersin'in Sun RTV ve Kanal 33 televizyon kanallarının canlı yayınladığı programda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Çukurova'da; Adana, Hatay ve Mersin Büyükşehir belediyelerinin iş birliği ve güç birliği yaparak, bölge kalkınmasına önemli katkı sağladığını dile getirilen Vahap Seçer ve Zeydan Karalar, özellikle turizm ve tarım konularında önemli iş birliği olanakları bulunduğu konusunda görüş belirtti.

Çukurova'nın önemli potansiyele sahip bir bölge olduğu konusunda hemfikir olan Zeydan Karalar ve Vahap Seçer, sosyal belediyecilik anlayışından vazgeçmeyerek, doğru yönetim anlayışıyla yollarına devam eden Akdeniz'deki Adana, Mersin, Hatay ve Antalya belediyelerinin, her geçen gün daha güçlenerek, halka daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerine inançlarını dile getirdiler.