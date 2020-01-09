ABD Başkanı Trump'ın İran saldırısından hemen sonra çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan flaş bir paylaşım geldi. Saldırıdan dakikalar sonra 'her şey yolunda' diye Twitter'dan mesaj paylaşan Başkan Trump'ın kurmaylarıyla bir araya geldiği anlar ortaya çıktı.

İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerini vurmasının ardından dünyanın gözü kulağı Donald Trump'tan gelecek açıklamalara çevrilmişti. Dün akşam saatlerinde kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Trump, uyarı sistemleri sayesinde hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini söylerken, beklentilerin aksine tansiyonu yükselten açıklamalardan kaçındı.

TRUMP'IN KURMAYLARIYLA TOPLANTISI

Trump'ın basın toplantısından birkaç saat sonra ise Beyaz Saray'dan kritik bir fotoğraf servis edildi. İran'ın füze saldırısının ardından Trump ve kurmayları bir araya gelirken, o anları gösteren kare ABD basınında geniş yer buldu.

Söz konusu fotoğrafta masanın başında oturan Trump'ın etrafında Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Hazine Bakanı Steve Mnuchin gibi isimler yer alıyor. Başkan Trump'ın toplantıdaki endişeli görüntüsü ise dikkat çekiyor.

Son dakika: Irak Başbakanı: İran, ABD üssüne saldırmadan önce bize bilgi verdi

İran'ın ABD üslerine fırlattığı füzelerden en net fotoğraflar geldi

İran, Trump'ın "Milyarlarca dolara mal oldu" dediği üssü vurdu

İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den yeni saldırı sinyali

İran'ın, Irak'ta bulunan ABD üssüne yaptığı saldırıdan en net görüntüler

Son dakika: İran'ın ABD üssünü vurmasının ardından Dini Lider Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın füze saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Her şey yolunda