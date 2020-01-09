ABD Başkanı Trump'ın İran saldırısından hemen sonra çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump'ın İran saldırısından hemen sonra çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

ABD Başkanı Trump'ın İran saldırısından hemen sonra çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

12 dakika önce

İran'ın misilleme olarak Irak'taki ABD üslerini vurduğu andan hemen sonra çekilmiş bir fotoğraf ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafta ABD Başkanı Trump'ın kurmaylarıyla bir araya geldiği ve endişeli bir halde elleri göğsünde oturduğu görülüyor.

İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan flaş bir paylaşım geldi. Saldırıdan dakikalar sonra 'her şey yolunda' diye Twitter'dan mesaj paylaşan Başkan Trump'ın kurmaylarıyla bir araya geldiği anlar ortaya çıktı.

İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerini vurmasının ardından dünyanın gözü kulağı Donald Trump'tan gelecek açıklamalara çevrilmişti. Dün akşam saatlerinde kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Trump, uyarı sistemleri sayesinde hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini söylerken, beklentilerin aksine tansiyonu yükselten açıklamalardan kaçındı.

TRUMP'IN KURMAYLARIYLA TOPLANTISI

Trump'ın basın toplantısından birkaç saat sonra ise Beyaz Saray'dan kritik bir fotoğraf servis edildi. İran'ın füze saldırısının ardından Trump ve kurmayları bir araya gelirken, o anları gösteren kare ABD basınında geniş yer buldu.

Söz konusu fotoğrafta masanın başında oturan Trump'ın etrafında Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Hazine Bakanı Steve Mnuchin gibi isimler yer alıyor. Başkan Trump'ın toplantıdaki endişeli görüntüsü ise dikkat çekiyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Irak, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:44 
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