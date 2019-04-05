Son Dakika Haberleri: Bu Karga Öyle Bir Şey Yiyor Ki..

Bu Karga Öyle Bir Şey Yiyor Ki..

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir karga esnafın gözdesi oldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir karga esnafın gözdesi oldu. Çiğ köfte sevgisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken kargayı esnaf kendi elleriyle besliyor. Çerkezköy Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çiğ köfteci dükkanının adeta müdavimi olan karga çevre esnafının ve vatandaşların da dikkatini çekiyor. İnsana alışık olan karga, çiğ köfteyi çok seviyor. Çiğ köftecinin çalışanları ise kargayı her gün elleriyle besliyor.

(Hüseyin Gökçeli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:16 Kaynak: İHA

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