Bu karın kasları uzaydan bile görünür!

Ünlü oyuncunun mayolu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bunlar arasında en ilginci de "karın kaslarının uzaydan bile görünebileceğine" dair yorum oldu.O PAYLAŞIMA İLGİN YORUMLAR GELDİ

Avustralyalı aktör Chris Hemsworth, bir süredir memleketinde tatil yapıyor. Eşi Elsa Pataky ve üç çocuğuyla çıktığı bu tatilde çekilen fotoğraf ve videolarını da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor 37 yaşındaki Hemsworth. İşte bunlardan biri Instagram takipçileri arasında büyük olay oldu.BU KARIN KASLARINI UZAYDAN BİLE GÖREBİLİRSİNİZ

Rol aldığı Avengers ve Thor serisiyle tanınan Chris Hemsworth, eşi Elsa Pataky ve çocuklarından ikisiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı. Bu pozda Hemsworth, üstsüz bir şekilde sadece mayosuyla görünüyor. İşte bu paylaşımın en çok dikkat çeken ayrıntısı Chris Hemsworth'ün karın kasları oldu. Birçok takipçisi oyuncunun, beyazperdede yeni bir kahramanı canlandırıp canlandırmayacağını sordu. Diğer birçok takipçisi de aktörün kaslarına övgüler yağdıran yorumlar yaptı.GÜLÜMSETEN YORUMLAR Hemsworth'e bir takipçisi "Kaslarını kilometrelerle öteden görebilirsiniz" diye yazdı bir başka takipçisi de bu yoruma "Sanırım Chris'in karın kaslarını uzaydan bile görebilirsiniz" diye yanıt verdi.10 YILLIK MUTLU EVLİLİK Chris Hemsworth ile Elsa Pataky, sinema dünyasının en mutlu evliliklerinden birinin kahramanları olarak tanınıyor. Çift, 2020'de evliliklerinin 10'uncu yılını geride bıraktı.KISA SÜREDE EVLENDİLER

Avustralyalı Hemsworth ile İspanyol Elsa Pataky'nin India Rose, Tristan ve Sasha adında üç tane çocukları bulunuyor. Çift, bir yetenek ajanı olan William Ward sayesinde tanıştı. Çok kısa sürede flört etmeye başladılar. Fazla zaman geçmeden de evlendiler.ÜÇ KARDEŞ DE OYUNCU

Chris Hemsworth'ün kardeşleri Liam ve Luke de kendisi gibi oyuncu.